Inocentes: los detalles del proyecto que presentó Maite Orsini para indemnizar errores judiciales

La diputada Maite Orsini presentó este martes el proyecto denominado Inocentes, a través del cual pretende establecer un nuevo mecanismo de indemnización para aquellos casos en los que ocurren errores judiciales, tanto porque alguien que está en prisión preventiva luego es absuelto, o debido a que una condena después es revertida por la Corte Suprema.

“El sistema de enjuiciamiento penal, por su naturaleza, está sujeto a errores“, argumentó la parlamentaria al explicar el tenor de su proyecto de reforma constitucional y legal.

En esa línea, apuntó que “la interpretación humana, la valoración de la prueba, la aplicación de normas jurídicas pueden tener como consecuencia una condena errónea o una privación de libertad indebida“.

Detalló que entre enero y noviembre de este año, casi 1.600 personas permanecieron privadas de libertad, luego de lo cual terminaron absueltas o sobreseídas.

“Hoy el mecanismo de indemnización por error judicial es tan exigente que, en la práctica, es casi inaccesible. El daño es profundo y el Estado casi nunca repara“, alertó la legisladora.

El proyecto Inocentes que presentó Maite Orsini

De acuerdo con lo manifestado por la diputada Maite Orsini, el proyecto Inocentes apunta a indemnizar a quienes enfrentan tres situaciones específicas:

Personas que estuvieron en prisión preventiva y fueron absueltas o sobreseídas definitivamente.

Personas condenadas erróneamente, cuya sentencia fue anulada y sustituida por una absolutoria.

Personas afectadas por resoluciones manifiestamente erróneas o arbitrarias, declaradas como tales por la Corte Suprema.

De forma paralela, la iniciativa propuesta incorpora un procedimiento breve y sumario para resolver indemnizaciones en un plazo meses, mucho menos que los “diez años que demora hoy un juicio ordinario para obtener reparación“.

“Todos somos sujetos a ser juzgados por un hecho que no cometimos. Podría ser su madre, su hijo. Lo mínimo que podemos hacer como Estado con estas personas es entregarles una indemnización“, argumentó la parlamentaria.