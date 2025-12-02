“Votó más gente que cualquier encuesta”: PDG rechaza solicitud de Pamela Jiles por cifras de la consulta presidencial

El presidente de la colectividad explicó los motivos por los que no dan a conocer las cifras y criticó que se les cuestione, pese a que hicieron un proceso “completo”.

El presidente del Partido de la Gente (PDG), Rodrigo Vattuone, respondió a la solicitud que hizo la diputada Pamela Jiles respecto a transparentar las cifras de la consulta online presidencial que se realizó el domingo, en el cual se definió que más del 70% optó por votar nulo o blanco en el balotaje.

“Sería muy necesario que las autoridades del Partido de la Gente dieran a conocer esa información a la prensa a la brevedad”, señaló la parlamentaria.

En conversación con T13 Radio, al referirse a esto, Vattuone indicó que Jiles “es una de las 14 diputadas actualmente electa en el partido, pero las decisiones estratégicas las tomo yo con la directiva nacional“.

En cuanto al proceso que se llevó a cabo, explicó que lo “comenzamos hace dos semanas atrás, de conversación en las diferentes regiones, de mucha conversación, de mucho diálogo” y que en la consulta hubo “mucha participación”.

Aún así, el presidente del PDG se negó a explicitar cuánta gente participó en la consulta presidencial. “Informamos los porcentajes, la cantidad decidimos no señalarla”, afirmó, porque “nosotros la vez pasada dimos a conocer las cifras y, por supuesto, los analistas lo malinterpretaron“.

De igual manera recalcó que “no votó poca gente” y “votó más gente que cualquier encuesta que conocimos“. Además, criticó que “nosotros hacemos un proceso completo y somos cuestionados”.