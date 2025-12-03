“Conversación franca y respetuosa”: embajador de EEUU destaca reunión con Jeannette Jara

La cita se da luego de la polémica generada por Brandon Judd y sus opiniones sobre las elecciones presidenciales en Chile.

Brandon Judd, embajador de Estados Unidos en Chile, concretó una reunión con la candidata presidencial Jeannette Jara, en un encuentro en su residencia en La Condes.

La cita duró poco menos de una hora y tras ella, el propio embajador se valió de las redes sociales para entregar detalles de lo conversado.

“Después de mi reunión con la candidata presidencial Jeannette Jara, quisiera compartir algo simple: valoro la conversación franca y respetuosa”, indicó Judd en X.

El representante diplomático norteamericano enfatizó que “para EE.UU. es clave mantener un diálogo abierto con todas las fuerzas democráticas de Chile y seguir fortaleciendo la cooperación en temas concretos que importan a la gente aquí y en los Estados Unidos: crecimiento, seguridad, innovación y oportunidades”.

El encuentro entre Brandon Judd y Jeannette Jara se da luego de la polémica generada por los dichos del embajador de Estados Unidos, quien fue cuestionado por La Moneda por su postura sobre las elecciones presidenciales en Chile.

“Vamos a trabajar con cualquier presidente que el pueblo chileno elija, pero sin duda habrá un Gobierno con el que será más fácil hacerlo. Hay un tipo de Gobierno que nosotros sentimos que será mejor para el pueblo chileno, mejor contra la delincuencia y mejor para los negocios“, indicó en su momento Judd, lo que hizo que el Ejecutivo presentara una nota de protesta.