Jeannette Jara: “La centroizquierda y el progresismo son los que han hecho que Chile crezca”

Jeannette Jara, candidata presidencial de Unidad Por Chile, se refirió a las palabras del presidente Gabriel Boric en la Cena Anual de la Sofofa, dejando en claro que “la centroizquierda y el progresismo son los que han hecho que Chile crezca”.

En la cita con el empresariado, el presidente Boric dejó en claro que su Gobierno “sentó las bases para que se pueda crecer más”, lo que fue respaldado por la abanderada oficialista.

“Después del Gobierno en el que me tocó participar -que sí fue uno de emergencia, porque se recibió con una alta inflación, una economía estancada y producto de una pandemia-, lo que hoy veo para Chile es un buen futuro”, indicó Jara.

En esta línea, Jeannette Jara recordó que “a partir de marzo me tocará implementar la Ley de Permisos (Sectoriales) y no basta con decir que vamos a invitar a que se cumpla o que depende según cómo se va a implementar, sino que hay que tener conocimiento del Estado, capacidad de coordinación y liderazgo concreto”.

“Todo eso está en este sector (el oficialismo), que ha hecho grande a Chile durante muchas décadas. La centroizquierda chilena y el progresismo son los que han hecho que Chile crezca”, dejó en claro.

Junto con ello, Jara reiteró que mantendrá su estrategia de enfrentar más duramente a José Antonio Kast en el próximo debate de Anatel, además de anunciar que su cierre de campaña será en la Región de Coquimbo.