Panel Ciudadano UDD: solo un 6% cambió su preferencia presidencial tras el Debate Archi

Un 41% cree que fue Jeannette Jara la que ganó, mientras que un 40% cree que lo hizo Kast.

La encuesta Panel Ciudadano UDD lanzó una edición especial en relación al Debate Archi que se llevó a cabo este miércoles, en el cual participaron los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast.

El estudio se realizó entre las 16:00 y las 19:00 horas a un total de 1.212 personas, quienes realizaron una evaluación de la instancia que enfrentó a los postulantes a La Moneda, a poco más de una semana de la segunda vuelta.

Para todos, el debate fue un empate técnico. Un 41% cree que la ex ministra del Trabajo venció al candidato del Partido Republicano, quien llegó a un 40%. Sin embargo, un 19% optó por la opción No sabe o No responde.

Por otro lado, según reveló Panel Ciudadano UDD, un 53% aseguró que tras el Debate Archi reforzó su preferencia en la segunda vuelta presidencial y un 41% postuló que dicha instancia no influyó en su decisión de voto.

Solo un 6% indicó que decidió cambiar el candidato por el que votará el próximo 14 de diciembre en el balotaje.

Además del Debate Archi, aún queda una última instancia en la que Jara y Kast se verán las caras. Será el próximo martes, a partir de las 21:00 horas, cuando ambos se enfrenten en el Debate Presidencial de Anatel.