Republicanos le quitó el piso al diputado Meza y su idea de otorgar indulto a violadores de niños

“Obviamente, para nosotros los niños son muy importantes y no cometeríamos ese grave error”, dijo la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado.

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, marcó distancia este viernes entre la colectividad y los dichos del diputado José Carlos Meza, quien apoyó la posibilidad de que se otorgue el indulto a los reos de edad avanzada y con enfermedades terminales, incluyendo violadores de niños.

El legislador republicano fue consultado sobre la eventual conmutación humanitaria de condenas durante la entrevista que le concedió a CNN Chile.

“Eso no significa que estemos haciendo como un perdonazo a los crímenes más horribles que se pueden haber cometido, pero sí habla un poco de la humanidad que tiene la sociedad. Incluso en Alemania, con los crímenes más horribles que se cometieron en su momento, se tuvo la humanidad. Es decir, como sociedad vamos a estar por sobre esto y vamos a decir que nadie merece morir en la cárcel“, planteó Meza al abordar el tema.

Frente a la pregunta sobre si el indulto también debería aplicarse también a violadores de niños, el diputado Meza respondió que “yo creo que justamente ese es el momento en que nosotros nos ponemos por sobre y creo que no hay que hacer distinciones“.

“Un adulto mayor que va a morir en seis meses, en su caso es terminal, creo que hay que tener la humanidad de que muera en su casa“, concluyó.

Rechazo al diputado Meza por indulto a violadores de niños

Durante esta jornada, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, aseguró que los dichos del diputado Meza sobre la posibilidad de indultar a violadores de niños “no es una postura nuestra, menos indultar a personas que han violado o han abusado de menores“.

“Sabemos que son personas que rara vez tienen rehabilitación y se pueden insertar nuevamente en la vida social“, complementó.

A continuación, Hurtado manifestó que, “obviamente, para nosotros los niños son muy importantes y no cometeríamos ese grave error”.

“Sin duda es una opinión personal y me imagino que sus dichos están relacionados con un proyecto de ley que está abierto hoy día en el Congreso“, añadió.

La secretaria general del Partido Republicano aprovechó de cuestionar al Gobierno y lo acusó de indultar y dar medidas alternativas a la “primera línea” del estallido social y a “terroristas”.