En medio de polémica por eventual indulto: la nueva condena a Miguel Krassnoff por violaciones a DDHH

Miguel Krassnoff Martchenko sumó una nueva condena a las más de 80 que tiene por diversos casos de delitos de lesa humanidad.

El ex militar Miguel Krassnoff Martchenko sumó una nueva condena a las más de 80 que reúne por delitos de lesa humanidad, por lo que recibió una pena de 20 años de cárcel, que se sumarán a los alrededor de 1.000 ya recibidos por los distintos procesos.

Así lo resolvió la ministra en visita de causas por violaciones de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, luego de encontrar culpables al ex oficial del Ejército y otro ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de dos nuevos casos que involucran a 13 adultos y dos menores de edad.

En su resolución, la magistrada estableció que, en el aspecto civil, el Fisco está obligado a pagar indemnizaciones a las víctimas.

Por qué Miguel Krassnoff recibió otros 20 años de condena

De acuerdo con lo resuelto por la ministra en visita, Miguel Krassnoff Martchenko fue condenado a 20 años de presidio por su responsabilidad como autor de secuestro calificado de 15 prisioneros políticos que pasaron por el centro de detención de Londres 38, entre enero y septiembre de 1974.

Según detalló la Fiscalía, las víctimas de Krassnoff Martchenko fueron:

Osvaldo Andrés Zamorano Silva

Viola del Carmen Todorovic Gallo

Mario Enrique Aguilera Salazar

Silvia Rosa Vergara Rifo

Fredy Fernando Salgado Urriola

René Enrique Altamirano Cornejo

Óscar Waldemar Troncoso Muñoz

Atenas Margarita Caballero Nadeau

Juan Carlos Caballero Nadeau

Samuel Antonio Houston Dreckmann

René Patricio Lizama Lira

Mario Reinaldo Artigas Contreras

Blanca Rosas Bustos Reyes

A estas víctimas se suma la sustracción de menores de Mónica Emilia Alvarado Inostroza y Hugo Anselmo Chacaltana Silva.

Por su parte, el ex agente de la DINA Nelson Alberto Paz Bustamante fue condenado a 5 años y un día de presidio por su responsabilidad como autor del secuestro calificado de Mario Enrique Aguilera Salazar.