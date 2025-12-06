Destino de sedes y otros bienes genera “guerra civil” entre militantes de Partido Radical y la mesa directiva

Se dio a conocer una lista con cinco nombres propuestos para la custodia de las sedes y los bienes del Partido Radical.

Un grupo de militantes, ex militantes y dirigentes del Partido Radical acusaron que la Mesa Directiva Nacional estaría buscando “perpetuarse en lo administrativo y arrogarse el cuidado y protección de los bienes y sedes partidarias bajo la figura legal de una fundación”.

Así lo manifestó un grupo de 173 personas a través de un comunicado, en el marco de la disolución de la colectividad política, luego de que no lograron la elección de cuatro legisladores en las Elecciones Parlamentarias 2025.

En el texto, los militantes y ex militantes del Partido Radical rechazaron el accionar de “un pequeño grupo de dirigentes nacionales”, los que, según aseveraron, actuaron en complicidad con la mesa directiva con el propósito de no informar sobre el proceso y decidir “entre cuatro paredes” cómo apropiarse de los activos y sedes.

“Desde todos los rincones del país hacemos un llamado a toda la militancia nacional y a los dirigentes de las asambleas a no permitir que el señor Leonardo Cubillos y su mesa sigan al mando y la conducción de los bienes partidarios“, plantearon los firmantes del texto.

“Ellos debieron renunciar el mismo 16 de noviembre, y se les exige responsabilidad política, administrativa y electoral“, añadieron.

Militantes y resguardo de los bienes del Partido Radical

En el comunicado, los militantes y ex militantes del Partido Radical se refirieron a la creación de una fundación que se hará cargo de los bienes de la colectividad, y plantearon que “exigimos que ningún miembro de la directiva actual sea parte de este proceso, por tener conflictos de interés con el partido, y que tampoco formen parte de esta fundación diputados que perdieron la elección el pasado 16 de noviembre por temas de equidad y justicia social”.

“Dicho lo anterior, proponemos que los próximos encargados de la administración y custodia de estos bienes sean radicales honorables y que garanticen el buen resguardo de estos bienes y sedes para el próximo proceso de creación de un nuevo partido, que den garantías a todos los grupos de radicales de Chile que con legítimo derecho queremos fundar un nuevo Partido con los valores laicos, republicanos y éticos”, añadieron.

En la parte final del texto, dieron a conocer una lista con los cinco nombres propuestos para la custodia de las sedes y los bienes del Partido Radical.

Se trata de: