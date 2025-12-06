“No es capaz de dar respuesta”: Jeannette Jara emplaza a Juan Antonio Kast tras su respuesta a la polémica de la conmutación de penas

La candidata calificó de “realmente grave” la posibilidad de conmutar penas a condenados por delitos sexuales y emplazó a Kast a entregar definiciones claras.

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), encabezó este sábado un encuentro con vecinos de Bajos de Mena, en Puente Alto, instancia en la que respondió a los dichos de su contendiente José Antonio Kast (Republicanos), luego de que el diputado José Carlos Meza planteara la opción de conmutar penas a personas con enfermedades terminales, incluso cuando hayan sido condenadas por delitos graves, entre ellos abusos sexuales contra menores.

Consultado el viernes, Kast reaccionó apuntando al Gobierno: “Aquí de nuevo se hace todo un hecho político por los dichos de José Carlos Meza. Aquí los únicos que han protegido a un abusador son los que están en el gobierno“.

Jara criticó duramente esa postura. “Hay gente que se acostumbra que cada vez que se le pregunta algo responde con un ataque para el otro lado, no es capaz de dar respuestas. Eso no lo van a encontrar en mí porque yo no me ando corriendo”, afirmó.

Asimismo, añadió que asumir la Presidencia exige responsabilidad: “Uno no puede, para todo lo que le critiquen o le pregunten, echarle la culpa a alguien más. ¿O qué va a hacer? ¿Va a estar todo el año siempre echándole la culpa a Monsalve? ¿Vamos a estar cuatro años más escuchando todos que fue la culpa de Monsalve, la culpa de Boric? Yo realmente lo veo grave”.

Respecto de la posibilidad de conmutar penas en los casos mencionados, enfatizó que la considera “realmente grave“.

Jara cuestionó falta de claridad en Kast ante la conmutación de penas

“Creo que las palabras que ha emitido el candidato son insuficientes para aclarar el punto. […] Cuando habla el diputado de Kast y dice que va a eliminar las 40 horas la semana pasada, y ahora dice que van a indultar a violadores de niños, estamos hablando de cosas que el candidato creo que le debe una explicación a Chile. En mi caso, nada de eso va a ocurrir, por supuesto”, detalló la candidata.

Sobre la recta final de la campaña, Jara adelantó que su equipo concentrará esfuerzos en presentar propuestas concretas en vivienda, salud y seguridad. Además se refirió al debate de Anatel de este martes: “Espero que haya debate de partida, o sea, que no se baje el otro candidato de nuevo“.

Finalmente, informó que continuará su despliegue en regiones y que cerrará su campaña el jueves en la Región de Coquimbo.