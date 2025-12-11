Franco Parisi pronostica triunfo de Kast en el balotaje: “Es una mala noticia para Chile”

En esta línea, mostró su rechazo a la propuesta de gobierno de emergencia que pretende implementar Kast, declarando que “es una señal pésima”.

Franco Parisi, líder del PDG, se refirió a la segunda vuelta presidencial que enfrentará a Jeannette Jara y José Antonio Kast, pronosticando un triunfo del candidato republicano.

En entrevista con La Tercera, Parisi expresó que votará nulo, aseverando que “lo que está en papeleta es lo que viene para Chile y creo que viene muy malo”.

“Gane quien gane y lo más probable es que gane Kast. Para qué estar con caretas y mintiéndonos si lo más probable es que gane Kast, lo cual es una mala noticia para Chile, porque situaciones esquinas no son buenas. Y lo que vimos reflejado en el debate va a ser el próximo gobierno, sea cual sea, y lo más probable que sea Kast. Va a ser una pugna ideológica”, argumentó el otrora candidato del PDG.

Franco Parisi reiteró que ambos candidatos son una mala opción para el país, apuntando que “lo que a mí me quedó en la retina fue una discusión de que qué foto era peor, sacarse una foto con Krassnoff o una foto con la polera matapaco. Eso no es Chile, esos no son los problemas de Chile. Y ese sentido de sacarse la cuenta parecían como ex novios que estaban peleando (…) los dos son malos y se acabó, y no es malo para Chile”.

“Yo no vi reflejado ningún mensaje para nuestros votantes, que les agradezco, dos y medio millones de personas y que fueron manipulados, varios que no votaban por no perder el voto. Creo que va a ser un gobierno muy trabado”, proyectó el líder del PDG.

En esta línea, mostró su rechazo a la propuesta de gobierno de emergencia que pretende implementar Kast, declarando que “es una señal pésima ¿Quién quiere vivir cuatro años en emergencia? La pregunta es, si tú quieres un gobierno de emergencia, ¿qué proyectos de largo plazo va a hacer? Ninguno (…) Es una mala decisión política”.

“Ese estilo de cosas uno dice, chuta, parece que el ADN republicano es peligroso en ese caso. Y ahí nosotros decimos, cuidado, no me toca las 40 horas, no me toca la legislación. A nosotros nos encantaría, por ejemplo, para los pedófilos, castración química, y lo dijimos durante la campaña”

Parisi proyecta labor del PDG en el Congreso

Consultado sobre la labor que desarrollará el Partido de la Gente (PDG) en el Congreso, Parisi explicó que será “una fuerza constructiva”.

“Bájeme el IVA a la canasta básica, vamos a estar ahí. Bájeme el sueldo del presidente, de los ministros, vamos a estar ahí. No vamos a estar ahí para seguir matando la educación pública. Vamos a estar ahí en todo lo que sea en protección para terminar con o tratar de evitar la violencia. Con respecto a temas valóricos, no vamos a estar ahí, no se juega con las decisiones personales”, argumentó.

“Nosotros no discriminamos, nosotros estamos en pro de la Ley Zamudio”, sentenció Franco Parisi.