Jeannette Jara: “Seremos una oposición propositiva y exigente para proteger lo logrado”

Jeannette Jara entregó sus primeras declaraciones tras oficializarse el triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial, destacando el rol que jugarán como oposición a partir del 11 de marzo.

La abanderada oficialista precisó que “nuestra democracia se fortalece cuando respetamos la voluntad ciudadana, especialmente en los momentos difíciles, porque es la derrota donde más se aprende y donde más firme debe ser la convicción democrática”.

“Nos va a tocar ser oposición y quiero decirles que el camino de la unidad es el único que vale la pena”, dejó en claro, apuntando que “hay una tarea que continúa con todas y todos nosotros”.

“A los millones que votaron por mí, quiero pedirles que conviertan esta noche en un desafío. Que el trabajo, la justicia social, la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos sigan siendo principios donde avancemos como país y no retrocedamos”, puntualizó Jara.

En esta línea, Jeannette Jara dejó en claro que “seremos una oposición propositiva y exigente para proteger lo logrado y condenando cualquier atisbo de violencia venga de donde venga”.

“Presidente electo José Antonio Kast, en todo lo que sea bueno para Chile encontrará mi apoyo. En todo lo que pueda hacernos retroceder encontrará una oposición firme, democrática y responsable”, remarcó.

Para cerrar, Jara hizo un llamado al conglomerado que la respaldó, aseverando que “nuestros valores mantienen toda su vigencia. Las propuestas que formulamos durante la campaña son mucho más que promesas electorales. Son las banderas que orientarán nuestro trabajo hacia adelante. Y para eso la unidad será fundamental. Unidad que no sólo hay que preservarla, sino que además hay que ampliarla y fortalecerla”, llamó.