VIDEO – Boric aborda triunfo de Kast y asegura: “Entregaremos un país en marcha”

En el Palacio de La Moneda, Gabriel Boric realizó un discurso para abordar la jornada electoral, donde Kast obtuvo una contundente victoria sobre Jara.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, realizó su primer discurso en La Moneda tras los resultados de la segunda vuelta presidencial, donde triunfó el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Tras la contundente victoria del representante de la derecha por casi 20 puntos de diferencia por sobre su contendora Jeannette Jara, el mandatario lo llamó para felicitarlo y abordar los desafíos del país.

Solo minutos después de aquella llamada que se transmitió a través de las señales oficiales, el presidente Gabriel Boric volvió a abordar los resultados y aseguró que “entregaremos un país en marcha”.

Además, indicó que le desea a José Antonio Kast que “disponga a tender puentes y escuchar”.