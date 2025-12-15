“No había estrategia posible para ganar”: el análisis del equipo de Jara tras derrota ante Kast

Darío Quiroga y el senador Daniel Núñez, dos hombres que se desempeñaron como jefes estratégicos de la ex candidata, reconocieron un escenario adverso y realizaron una autocrítica tras las elecciones.

Tras los resultados de la segunda vuelta presidencial, el ex jefe estratégico de la campaña de Jeannette Jara, Darío Quiroga, analizó la derrota ante el presidente electo, José Antonio Kast, asegurando que “no había estrategia posible para que se pudiera ganar”.

En conversación con La Tercera, el sociólogo abordó el escenario adverso que enfrentaron, señalando que “efectivamente el 70% en primera vuelta votó por candidatos que eran muy críticos del gobierno, opositores del gobierno. Por lo tanto, por supuesto que eso estaba desde el punto de vista estructural como bastante cerrado”.

Considerando lo anterior, enfatizó que “los resultados son razonablemente buenos, insisto, en un escenario muy complejo”. A lo que agregó: “Yo creo que no había estrategia posible para que se pudiera ganar, era muy difícil”.

Siguiendo en esa línea, Quiroga aseveró que para Jeannette Jara “fue más difícil ser candidata siendo oficialista que siendo comunista”.

La autocrítica del senador Daniel Núñez tras la derrota de Jeannette Jara

Tras la salida de Quiroga del comando de Jara producto de sus críticas a la hermana de Franco Parisi, asumió como coordinador estratégico el senador Daniel Núñez (PC), quien esta mañana realizó una autocrítica tras la victoria de Kast.

En diálogo con Radio ADN, el parlamentario reconoció que “esto es una derrota inapelable. No hay ningún tipo de relativización de eso. Es un porcentaje más bajo que el que hemos obtenido históricamente como progresismo, pero este porcentaje se da en el contexto de algo que tampoco habíamos vivido antes, que es el voto obligatorio“.

Bajo este contexto, manifestó que “yo no creo que Chile se haya convertido en un país ideológicamente de derecha. Lo que ganó fue la habilidad que tuvo el candidato de la ultraderecha de instalar esta idea de actuar con emergencia frente a los problemas de seguridad ciudadana, asociados a la migración irregular y a la delincuencia. Ese mensaje fue el que primó”.

Siguiendo en esa línea, llamó a la autocrítica en su sector: “Como izquierda, y yo me hago cargo también con mi responsabilidad en la conducción de la campaña, no fuimos capaces de ofrecer una alternativa creíble en términos de cómo resolver estos problemas de seguridad ciudadana, que han destacado mucho en los últimos dos o tres años”.