Tras visita a Milei, Kast agenda viaje a Ecuador para encuentro con el presidente Noboa

El Presidente electo ratificó que residirá en el Palacio de La Moneda, decisión tomada por razones de seguridad y operativas. La medida busca evitar gastos adicionales y reforzar la protección de la autoridad.

El Presidente electo José Antonio Kast confirmó este domingo que residirá en el Palacio de La Moneda, una decisión que había sido objeto de especulación desde el día en que resultó electo como mandatario.

Cabe recordar que Kast es propietario de una vivienda en Paine, al sur de la Región Metropolitana, sin embargo, por razones de seguridad y por la distancia con el centro de Santiago, esta quedará a cargo de su familia.

En una entrevista con Canal 13, el Presidente electo explicó los motivos de su decisión: “Ya el solo hecho de que me vaya a vivir a La Moneda, de que no tenga que arrendar una casa, que no tenga que tener triple seguridad en mi casa antigua, la arrendada y La Moneda (…) nosotros tenemos que cuidar a nuestras autoridades”, señaló.

Durante la conversación, Kast también abordó su segundo viaje internacional, que tendrá como destino Ecuador, donde se reunirá con el presidente Daniel Noboa, otro mandatario de derecha en la región. El viaje está programado para la tarde de este lunes y se suma a la reciente visita que realizó a Buenos Aires, donde sostuvo un encuentro con el presidente argentino Javier Milei.

Finalmente, el Presidente electo se refirió al debate sobre las remuneraciones de los altos cargos del Estado, precisando que “no hemos debatido el monto del sueldo, lo que hemos debatido es que se aprovechen cargos de confianza para personas que no tiene la aptitud o las capacidades para hacer su trabajo”.