Marcela Cubillos destaca triunfo de Kast: “La ciudadanía optó por la unidad”

La ex ministra sostuvo que el próximo gobierno recibirá un país profundamente dividido y que Kast podría cumplir un rol similar al de Patricio Aylwin, enfocado en recomponer acuerdos básicos y devolver a los chilenos un horizonte común.

La ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, se refirió al triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial, señalando que el resultado va más allá de lo meramente electoral y constituye también una victoria política, al encarnar, según su visión, el nuevo eje que se consolidó en Chile tras el triunfo del Rechazo a la primera propuesta constitucional.

En conversación con La Tercera, Cubillos sostuvo que “el clivaje del Sí y el No se acabó” y que fue reemplazado por el que surgió a partir de la Convención Constitucional, el cual, a su juicio, terminó agrupándose de forma natural en torno al líder republicano. “Eso es un triunfo no solo electoral, sino que político. Atrás hay una discusión de ideas, de rumbo del país”, afirmó.

En esa línea, cuestionó a quienes minimizan el resultado. “Cuando se escucha a una candidata comunista decir que esto es un triunfo solamente electoral, me parece más fuera de la realidad todavía. Claramente había dos miradas de país y la gente eligió clarísimo tanto en primera como en segunda vuelta”, señaló.

Respecto al desempeño de Chile Vamos y la candidatura de Evelyn Matthei, Cubillos fue crítica. “Nunca entendí que fuera Matthei la que pudiera juntar las fuerzas del Rechazo. Hacerlo sin la derecha de Kast era imposible”, afirmó, subrayando que “fue esa derecha, con su impronta de clara oposición al proyecto de izquierda, la que fue el corazón del Rechazo”.

Asimismo, apuntó a que la coalición tradicional de la derecha perdió definición política al priorizar los consensos. “Los acuerdos, por ejemplo, el de la reforma previsional, solo fueron desdibujando a Chile Vamos y potenciando a Jeannette Jara”, sostuvo y agregó que esto impactó en su credibilidad. “Chile Vamos fue desdibujando su perfil, perdiendo credibilidad, porque, a mi juicio, perdieron predictibilidad. Se empezó a buscar esta impronta de los acuerdos, incluso al extremo de querer hacerlo solo para diferenciarse de los republicanos”, añadió.

Sobre la propuesta de Kast de encabezar un “gobierno de emergencia”, Cubillos defendió el concepto y negó que implique una renuncia a sus convicciones. “No han cambiado de opinión en los temas que siempre han defendido, pero para la emergencia que está enfrentando Chile se van a dedicar a estas tareas. Han priorizado, y de eso se trata gobernar”, indicó.

Incluso, comparó el escenario que enfrentará Kast con el inicio de la transición democrática. “José Antonio Kast puede terminar haciendo algo muy parecido a lo que hizo Patricio Aylwin. Está asumiendo un Chile muy fraccionado, en que hace muchos años dejamos de tener una mirada común y nos hemos sumido en un antagonismo, y creo que él puede recuperar, poniendo foco en lo fundamental, que los chilenos volvamos a tener un horizonte común”, afirmó.

Finalmente, descartó integrarse al próximo gobierno, señalando que su aporte será desde el extranjero. “Estoy hace un año instalada en España. Esta vez me toca ayudar desde fuera y creo que son muchas las formas de ayudar a que un gobierno le vaya bien”, concluyó.