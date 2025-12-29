Diputadas oficialistas llevan al diputado Labbé a la Comisión de Ética por “falta de decoro y groserías”

Las legisladoras apuntaron que Labbé tuvo un “comportamiento procaz, lenguaje de lenocinio y una total falta de decoro”.

Cuatro parlamentarias oficialistas solicitaron este lunes que la Comisión de Ética de la Cámara abra un procedimiento en contra del diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Cristián Labbé, a raíz de los insultos y descalificaciones que profirió el legislador en un programa de streaming.

Así lo informaron las diputadas Carmen Hertz, Lorena Pizarro, María Candelaria Acevedo y Natalia Castillo a través de la red social X, donde explicaron por qué recurrieron a dicha instancia.

Allí plantearon que Labbé tuvo un “comportamiento procaz, lenguaje de lenocinio y una total falta de decoro, en condición evidentemente ebrio, espetando groserías de índole sexual, a sabiendas que estaba siendo grabado, lo que evidentemente implica una grave infracción a los deberes del cargo que ostenta“.

Dichos del diputado Labbé que lo llevaron al Comisión de Ética

Las parlamentarias decidieron acudir a la Comisión de Ética de la Cámara a raíz de los dichos del diputado Cristián Labbé en el programa de streaming La Cofradía, en el que también participaron otros invitados, entre ellos sus hijos y el diputado electo del PNL Pier Karlezi, en un ambiente que incluyó picoteo y consumo de alcohol.

En concreto, en la oportunidad el legislador manifestó: “Puta que es fácil ser feliz, puta que es barato ser feliz, puta que los quiero, puta que quiero al chat… ¿sabís qué? Que los zurdos me la mamen… al final del día nací funao y voy a morir funao“.

Al abordar las palabras de Labbé, las diputadas plantearon que “no vamos a normalizar el discurso de odio ni la difusión de vulgaridades, desde un cargo de representación pública”.

“Cuando estos límites se cruzan, se daña el orden democrático y se desprestigia la función pública”, argumentó la parlamentaria Natalia Castillo.

Por su parte, al ser consultado sobre el caso, el presidente del PNL, Johannes Kaiser, reconoció que Labbé “participó de nuestra campaña presidencial”, a la vez que apuntó que “lamento mucho algunas cosas que se dijeron ahí”.

“No, mis diputados no estaban ebrios, que yo sepa, no lo estaban. Sí lamento lo que se dijo, algunas cosas. ¿Qué más quiere que haga?“, añadió el ex candidato presidencial.

Junto con admitir que el tema se trató al interior de la colectividad, sostuvo que “eso no obsta a lo que sean las acciones disciplinarias que tomen otros organismos del partido en razón de su autonomía”.