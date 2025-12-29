Frente Amplio desdramatiza llamado a la movilización del PC y descarta intento de desestabilización

Andrés Couble dejó en claro que “el Partido Comunista no hizo una llamada a movilizarse. Sacó un documento bastante extenso, donde con bastante interés editorial se recortaron dos o tres frases que se leen sin contexto”.

Andrés Couble, secretario general del Frente Amplio (FA), salió al paso de los cuestionamientos recibidos por el Partido Comunista (PC), luego de su llamado a la movilización durante el gobierno de José Antonio Kast y descartó que se trate de un intento de desestabilización.

En entrevista con radio ADN, el representante del FA expresó que “lo que dice ahí es que vamos a estar y nosotros como Frente Amplio también, vamos a estar en conexión con el mundo social y eso es algo que nos define desde la izquierda, nos define desde la forma que creemos que hay que hacer política y eso lo vamos a seguir haciendo, lo hicimos dentro del gobierno y también lo vamos a hacer en la oposición”.

Consultado si desarrollar movilizaciones durante la próxima administración sería un intento de buscar su desestabilización, Andrés Couble puntualizó que “esas acusaciones son muy pasadas respecto a lo que se ha dicho”.

En esta línea, recordó que “marchamos para el 1 de mayo, marchamos para los 8M, marchamos para la romería previa al 11 de septiembre y eso no era ni de cerca que quisiéramos desestabilizar a nuestro propio Gobierno”.

Para el secretario general del Frente Amplio, “hay fechas que conmemoran ciertas cosas, que levantan ciertas demandas y que muestran una fuerza en la calle y en esas marchas por lo demás me encontré con personas del socialismo democrático, con personas del Partido Comunista, por lo tanto creo que es algo que compartimos en la oposición respecto a esas movilizaciones”.

“Otra cosa tiene que ver si es que el futuro Gobierno genera malestar social o no y eso es algo que uno podría hablar en hipotético no más, pero lo que importa ahí es cuál va a ser el carácter del futuro Gobierno y cómo el futuro Gobierno va a lidiar y va a generar políticas que no generen malestar social”, argumentó.

Junto con ello, Couble dejó en claro que en la actualidad los partidos políticos no tienen la capacidad de convocatoria que, por ejemplo, se vio durante el estallido social.

“Los partidos no tenemos la capacidad de movilizar un millón y medio de personas, no somos la izquierda organizando algo, fue un descontento que surgió y nosotros esperamos que eso no ocurra y que el siguiente gobierno tenga la capacidad de gobernar y cumplir sus expectativas”, puntualizó el militante FA.

Para cerrar, Andrés Couble dejó en claro que “el Partido Comunista no hizo una llamada a movilizarse. Sacó un documento bastante extenso, donde con bastante interés editorial se recortaron dos o tres frases que se leen sin contexto”.