“Nadie conoce el futuro” y “busca instalar nuevas fake news”: las reacciones a la insistencia de Vanessa Kaiser sobre eventual golpe de Estado

El presidente de la UDI abordó los dichos de Kaiser, asegurando que “el tiempo lo dirá, yo creo que no”, mientras que parlamentarios de La Araucanía la llenaron de críticas por volver a instalar esta idea.

La senadora electa por La Araucanía, Vanessa Kaiser (PNL), nuevamente insistió en la posibilidad de un eventual golpe de Estado durante el futuro Gobierno de José Antonio Kast, lo cual ha generado múltiples reacciones.

En conversación con Radio Biobío, la hermana de Johannes Kaiser advirtió que si la administración entrante actúa con “mano blanda”, “muy probablemente le van a hacer un golpe de Estado”.

Frente a esto, el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, expuso en Radio Agricultura que “el tiempo lo dirá, yo creo que no, pero nadie conoce el futuro“.

Las reacciones a la insistencia de Vanessa Kaiser de instalar en la idea de un posible golpe de Estado a Kast

Siguiendo en esa línea, sostuvo que “estoy convencido que no, pero respeto la opinión de lo que ella dice (…) Lo importante, creo yo, es apelar al sentido democrático de quienes estamos en política, de apelar al respeto a las instituciones”.

Considerando lo anterior, enfatizó en que el respeto por los procesos institucionales “es una fortaleza nacional”, señalando que “eso en Chile yo lo valoro, todavía lo tenemos, y creo que mientras tengamos ese tipo de respeto a la institucionalidad y ese sentido republicano, un golpe de Estado es algo que yo creo que está muy lejos de la realidad“.

Pese a ello, advirtió que hay sectores que podrían buscar desestabilizar el futuro Gobierno de Kast. “Van a haber grupos que van a intentar, lo están anunciando ellos, desestabilizar al gobierno, movilizar a la calle, y eso es importante que todos quienes se dicen demócratas, sin importar si son de derecha o de izquierda, lo combatan y lo denuncien”, expresó.

En un tono más crítico, el diputado electo y ex delegado presidencial de La Araucanía, José Montalva, manifestó que “es preocupante que la senadora electa en la región más pobre de Chile esté preocupada de los golpes de Estado fantasmas y de dar instructivos políticos al presidente recién electo”.

A lo que agregó: “Eso da cuenta de las dificultades que va a tener la derecha en la gobernabilidad”.

Por su parte, el senador electo por la misma región, Ricardo Celis (PPD), afirmó que Vanessa Kaiser pretende “instalar nuevas fake news, mentiras que al final es un instrumento que ha usado la ultraderecha, a la cual ella pertenece”.