Diputado electo Pier Karlezi confirmó consumo de alcohol en el polémico streaming con Labbé

El diputado electo del Partido Nacional Libertario (PNL), Pier Karlezi, abordó este martes la polémica que generaron los dichos del parlamentario de su colectividad Cristián Labbé, durante su participación en el streaming La Cofradía, y se refirió al consumo de alcohol en el programa.

Karlezi, que también tomó parte en el mencionado espacio, hizo una autocrítica por lo ocurrido, aunque argumentó que se trata de un streaming de humor político.

En la oportunidad, el diputado Cristián Labbé manifestó: “Puta que es fácil ser feliz, puta que es barato ser feliz, puta que los quiero y puta que quiero al chat. Y, ¿sabís qué?, que los zurdos me la mamen, porque al final del día nací funado, voy a morir funado“, palabras que motivaron que cuatro parlamentarias oficialistas decidieran llevarlo a la comisión de Ética.

Al recordar lo ocurrido, Pier Karlezi le contó a radio Universo que “yo tengo varios momentos en mi corta carrera política en que tengo momentos de no debí decirlo. Pero uno tiene que entender que hoy es una autoridad electa, hay que ponerse en el rol de aquello“.

“Nadie va a negar que los hechos ocurrieron. Lo que pasa es que falta toda una parte de un programa que es bastante sentimental, donde se entregaron regalos, se dijeron palabras de camaradería. Me da lata que haya quedado esto en el sentido que quedó y no haya quedado lo bueno que se dijo en el programa“, planteó el legislador.

“Uno tiene que reconocer sus errores y sí, yo soy una autoridad electa hoy día y tengo que ponerme la capa del nuevo puesto que voy a tener desde el 11 de marzo en adelante. No ablandar el discurso que uno tiene (…) pero creo que las formas de decir las cosas tienen que cambiar“, complementó.

Karlezi confirmó consumo de alcohol en el streaming con Labbé

A continuación, el diputado electo Pier Karlezi confirmó que sí hubo consumo de alcohol en el polémico streaming con Cristián Labbé.

Al referirse a las palabras del presidente del PNL, Johannes Kaiser, en cuanto a que ambos políticos de su colectividad no estaban borrachos, Karlezi explicó que “en mi vaso había cola de mono, yo tomo normalmente Coca Cola en ese programa (…) la botella de Jack Daniel’s estaba cerrada, porque era un regalo“.

“Labbé no estaba manejando, estaba manejando su hija, que tiene 20 años, la cual no consumió alcohol, y sí se tomó un par de piscolas“, precisó.

“Para mí el tema está cerrado y acataré todas las sanciones o reprimendas“, manifestó el legislador electo, quien admitió que Johannes Kaiser “me ha retado tres veces. Nos pidió mantener el decoro”, concluyó.