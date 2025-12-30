“No me van a callar”: diputado Labbé dispara contra la izquierda y acusa fuego amigo tras polémico streaming

“Carmen Hertz puede hacer lo que quiera. No es primera vez que paso por la Comisión de Ética”, recalcó el diputado Cristián Labbé.

El diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Cristián Labbé, afirmó este lunes que “no me van a callar”, al abordar la posibilidad de pasar a la Comisión de Ética de la Cámara Baja, según anunciaron cuatro parlamentarias oficialistas.

En la oportunidad, el legislador se refirió a una de las diputadas que llamó a pasarlo a dicha instancia por sus dichos en el programa de streaming La Cofradía, Carmen Hertz, sobre la que dijo que “cuando uno vive en un país libre y quiere cantar el himno nacional y quiere cantar todas las estrofas y la Carmen Hertz me lleva. Evidentemente, no lleva a la comisión de Ética por cantar el himno nacional. Eso es porque ya probablemente esté senil“.

Durante su participación en el programa Sin Filtros, el legislador planteó que lugares como el streaming donde dio las declaraciones que molestaron a las parlamentarias son “espacios para dar batalla cultural”.

“Yo lo que digo ahí lo pienso, lo siento”, sostuvo Labbé, quien en La Cofradía manifestó: “Puta que es fácil ser feliz, puta que es barato ser feliz, puta que los quiero, puta que quiero al chat… ¿sabís qué? Que los zurdos me la mamen… al final del día nací funao y voy a morir funao“.

Diputado Labbé y la Comisión de Ética

Esta noche, el diputado del PNL aseveró que sus palabras iban dirigidas a “todos esos zurdos que llamaron a quemar Chile”.

“Acuérdense entonces todos esos zurdos que hoy día me atacan. Bueno, ya saben lo que opino, saben lo que pienso“, añadió.

“Carmen Hertz puede hacer lo que quiera. No es primera vez que paso por la Comisión de Ética“, recalcó el diputado Cristián Labbé.

Dijo a la vez que “lo más importante acá es que no me van a callar (…) No tengo miedo de ser funado. Lo que puedo hacer es un mea culpa. Como parlamentario a lo mejor es un lenguaje soez, puede ser un impacto como parlamentario, pero la buena noticia para algunos y la mala para otros, es que me voy, me voy de la política. Pero, me quedo en las comunicaciones con la voz más fuerte que nunca“.

“Lo que más duele son aquellos que son amigos de uno o que son del mismo partido, eso es lo que yo nunca voy a soportar y nunca lo voy a tolerar“, concluyó.