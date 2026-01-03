Partido Comunista condena “criminal agresión” de Donald Trump contra Venezuela

Evelyn Matthei, en tanto, destacó que “son millones los venezolanos que han tenido que dejar su país, sus familias y su historia para buscar un futuro lejos de casa. Hoy, muchos de ellos vuelven a sentir esperanza”.

El Partido Comunista de Chile emitió una declaración pública condenando la incursión militar de Venezuela en Estados Unidos, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, los que están siendo trasladados a suelo estadounidense.

“El Partido Comunista de Chile rechaza y condena enérgicamente la criminal agresión del gobierno de Estados Unidos, ordenada por Donald Trump, en contra de Venezuela y su gobierno”, indicó la colectividad.

En esta línea, puntualizó que “se trata de una acción militar de carácter criminal que afecta directamente a todas las naciones de nuestro continente y que tendrá consecuencias gravísimas para la paz y la estabilidad de la región”.

Para el PC, el accionar de Estados Unidos en Venezuela solo significa “apropiarse de los países, de sus recursos naturales y de sus fuentes energéticas, vulnerando la soberanía de los pueblos”.

“Todos los pueblos de América han sido agredidos. Todas las naciones del continente han visto amenazadas la paz y la convivencia regional producto de esta intervención criminal. Naciones Unidas debe intervenir con extrema urgencia para detener esta escalada de violencia”, sentenció el Partido Comunista.

Por su parte, Daniel Jadue fue tajante: “Todos aquellos y aquellas que se sumaron al coro intervencionista serán responsables de lo que suceda en la República Bolivariana de Venezuela. Asesinos”.

La diputada Carmen Hertz recalcó que “Estados Unidos, que ha llevado la violencia a todo el mundo, bombardea Venezuela y secuestra a Nicolas Maduro y su esposa. Urge Gabriel Boric exigir que la OEA y la ONU se reúnan urgentemente ante esta gravísima situación”.

Chile y el mundo reaccionan a ataque en Venezuela

Evelyn Matthei, en tanto, destacó que “son millones los venezolanos que han tenido que dejar su país, sus familias y su historia para buscar un futuro lejos de casa. Hoy, muchos de ellos vuelven a sentir esperanza”.

“Durante demasiado tiempo, la dictadura ha provocado dolor, persecución y exilio y graves problemas migratorios en Latinoamérica provocados por una narcodictadura”, argumentó la ex candidata presidencial.

A nivel mundial, Evo Morales declaró que “Trump es el nuevo Hitler del mundo. Con la fuerza de las armas, la ambición de recursos naturales, el odio, la difamación y criminalización a pueblos y líderes antiimperialistas, invade, mata y asalta países impunemente y ante el silencio cómplice de muchos”.

Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, aseveró que “España hace un llamamiento a la deses​calada y a la moderació​n, y a actuar siempre con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de NNUU”.

“En este sentido, España está​ dispuesta a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis”, puntualizó.

Claudia Scheinbaum, presidenta de México, apuntó que “América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional”.