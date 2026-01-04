Cadem: José Antonio Kast y Donald Trump lideran como los personajes más relevantes del 2025 para los chilenos

El sondeo de fin de año refleja el impacto del triunfo presidencial de Kast y una mejora en las expectativas económicas y políticas.

El presidente electo, José Antonio Kast, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezan el ranking de los personajes más relevantes de 2025 para los chilenos, ambos con un 33% de las menciones, de acuerdo con la Encuesta N°625 de Plaza Pública Cadem, correspondiente a la quinta semana de diciembre.

Más atrás aparecen el presidente Gabriel Boric, con un 20%, seguido por el actor Héctor Noguera (17%) y el mandatario salvadoreño Nayib Bukele (16%), en una lista que combina figuras políticas nacionales, internacionales y del mundo cultural.

El sondeo también da cuenta de una leve mejora en la evaluación general del país. En promedio, los chilenos califican al país con una nota 3,9, cinco décimas más que en 2024, aunque todavía en rango de nota roja. Esta percepción contrasta con la evaluación que las personas hacen de su propio año en lo personal y familiar, que alcanza un 4,5. En tanto, la economía obtiene una nota promedio de 3,8 y la situación del mundo un 3,7.

En cuanto a los hitos del año, la noticia considerada más importante fue el triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales, mencionada por el 37% de los encuestados. Le sigue el caso de las licencias médicas, asociado a la labor de la contralora Dorothy Pérez, con un 36%, y en tercer lugar la delincuencia y el crimen organizado, con un 21%.

Cadem: que opinan los chilenos del futuro próximo de Chile

Respecto del nuevo gobierno encabezado por Kast, un 55% de los consultados cree que a Chile le irá bien, mientras que un 21% —tres puntos más que la semana anterior— estima que al país le irá regular, y un 20% —tres puntos menos— considera que le irá mal. Estas cifras no presentan variaciones significativas en comparación con la medición previa.

En este contexto, el optimismo sobre el rumbo del país muestra señales al alza. Un 49% de los encuestados afirma que Chile va por un buen camino, el nivel más alto desde marzo de 2022, y un 64% tiene expectativas positivas sobre el futuro del país, el registro más elevado desde marzo de 2018.

Por último, en la última semana de diciembre, la aprobación a la gestión del presidente Boric se sitúa en 36%, con un alza de un punto porcentual, mientras que su desaprobación alcanza el 57%, dos puntos menos que en la medición anterior.