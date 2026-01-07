Embajador de EEUU le respondió a Boric tras nueva arremetida contra Trump: “Este es nuestro hemisferio”

El diplomático empleó su cuenta en X para abordar las palabras del jefe de Estado chileno, quien cuestionó el accionar del mandatario norteamericano.

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, no dudó en replicar este miércoles las palabras de Donald Trump y manifestó que “este es nuestro hemisferio”, al responder a la nueva arremetida del presidente Gabriel Boric contra el mandatario norteamericano.

El diplomático empleó su cuenta en X para abordar las palabras del jefe de Estado chileno, quien a través de la misma red social se refirió a lo ocurrido luego de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, su esposa, Cilia Flores, y su posterior traslado a Nueva York.

“Los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al presidente de EE.UU. Trump tratando de ganarse su favor solo se humillan“, planteó Boric en su nueva arremetida contra el mandatario estadounidense.

“Trump (y su administración) no solo vulnera permanentemente el Derecho Internacional, sino la misma dignidad humana”, complementó luego de la publicación en la que el Departamento de Estado norteamericano aseveró: “Este es nuestro hemisferio y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada“.

Embajador de EEUU insistió que “este es nuestro hemisferio”

El embajador de EEUU reaccionó esta jornada a los dichos del presidente Gabriel Boric y manifestó que “todos los que vivimos en este hemisferio somos responsables de protegerlo. Este es nuestro hemisferio“.

“Los líderes que debieran sentirse humillados son aquellos que no han dado un paso adelante para solucionar los problemas de nuestro vecindario común“, posteó a continuación.

Además de sus críticas a Trump, el presidente Gabriel Boric suscribió una declaración conjunta con España, México, Brasil, Colombia y Uruguay, en la que manifestaron su “profunda preocupación y rechazo” frente a “las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela”.