Oficialismo se une para criticar llegada de Jorge Quiroz a Hacienda: “Es un espaldarazo a las colusiones”

Los representantes oficialistas recordaron los vínculos del economista con diversos casos de colusión, como el de los pollos y las farmacias.

Los partidos políticos que integran el oficialismo expresaron sus cuestionamientos tras conocer que Jorge Quiroz será el próximo ministro de Hacienda, luego que José Antonio Kast hiciera el anuncio ante la plana mayor de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).

Los representantes oficialistas recordaron los vínculos del economista con diversos casos de colusión, como el de los pollos, donde el TDLC y la Fiscalía Nacional Económica acreditaron que estuvo detrás de la creación del modelo para coordinar a las empresas, además del de las farmacias.

Para la diputada Ana María Gazmuri (AH), la llegada de Jorge Quiroz a Hacienda es “un premio, un espaldarazo a las colusiones”.

“Ojalá el gobierno de José Antonio Kast realmente apueste por transparencia, libre competencia y anticorrupción; pero con Jorge Quiroz en Hacienda -cuestionado por las colusiones de los pollos y el confort, y con un episodio de manejo en estado de ebriedad- cuesta tomarse ese discurso en serio”, planteó en redes sociales.

Por su parte, su par del PC, Luis Cuello, precisó a La Tercera que “está bastante acreditado que es una persona que está estrechamente vinculada con las colusiones de los pollos y de las farmacias, que fueron las que tuvieron mayor impacto ciudadano”.

En esta línea, apuntó al TDLC y la FNE para consignar que “se especula respecto a su rol como alguien que diseñó alguna de estas fórmulas de colusión” y que su nombramiento “minimiza el efecto que tuvo en la gente estas colusiones de grandes empresas, que son grandes ejemplos de abuso”.

Desde el Frente Amplio, Lorena Fries calificó la noticia como “una muy mala señal” y agregó que “el eventual nombramiento de Jorge Quiroz como ministro de Hacienda sería un premio a las colusiones y a una mirada que no se preocupa del bolsillo de las y los chilenos, sino solo de las empresas. Una muy mala señal”.