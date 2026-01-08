Nueva polémica del embajador de EEUU: cuestionó ley de aplicaciones de transporte

Brandon Judd acusó una “sobrregulación” que afecta a las empresas del sector y a los consumidores.

Brandon Judd, embajador de EE.UU. en nuestro país, está nuevamente en el centro de la polémica, al expresar sus cuestionamientos a la legislación chilena, específicamente con la Ley de Aplicaciones de Transporte.

Esto, luego que el representante diplomático de Estados Unidos se reuniera con la empresa Uber. En sus redes sociales criticó lo que llamó “sobrerregulación” en el sector.

“¡Uber está haciendo grandes cosas en Chile! Lamentablemente, la sobrerregulación, como la Ley de Aplicaciones de Transporte, perjudica tanto a las empresas como a los consumidores”, indicó el embajador.

Judd recalcó: “¡Esperamos seguir colaborando con empresas tecnológicas estadounidenses como Uber y con el gobierno de Chile para que el país siga avanzando en este nuevo año!”.

La aplicación de la también llamada Ley Uber está en entredicho, ya que el Ministerio de Transportes aún no entrega el reglamento de la norma, lo que retrasó la inscripción de las empresas del sector en el registro electrónico de Empresas de Aplicación de Transporte (EAT), a cargo de la Subsecretaría de Transportes.

Las declaraciones del embajador de EEUU se dan luego de su publicada disputa en redes sociales con el presidente Gabriel Boric, quien apuntó contra los líderes que son “serviles” a Donald Trump.

Ante esto, Brandon Judd respondió que “los líderes que debieran sentirse humillados son aquellos que no han dado un paso adelante para solucionar los problemas de nuestro vecindario común” y replicó a Trump al precisar que Latinoamérica “es nuestro hemisferio”.