Boric adelantó alejamiento de la contingencia tras dejar La Moneda: “No voy a ser un comentarista de los inicios del futuro Gobierno”

En entrevista con El País Semanal tras la derrota electoral, el mandatario descarta cargos internacionales y anuncia que se concentrará en trabajo territorial y de base para fortalecer una alianza amplia entre izquierda, centroizquierda y centro.

El presidente Gabriel Boric adelantó varias definiciones que tomará una vez deje La Moneda el 11 de marzo cuando su sector pase a ser oposición al gobierno entrante de José Antonio Kast.

El mandatario habló en extenso con El País Semanal. Según indica el medio, la entrevista se realizó en tres momentos diferentes con el jefe de Estado, antes y después de la elección presidencial.

En la última conversación, realizada cuatro días después de la victoria de José Antonio Kast, el mandatario dio luces de su futura fuera el palacio de Gobierno anticipando que dejará la primera línea política, por al menos un tiempo.

“Es sano que, como expresidente, me mantenga durante un tiempo fuera de la contingencia más inmediata. No voy a ser un comentarista de los inicios del futuro Gobierno”, señaló Boric al medio español.

Sin embargo, aclaró que “evidentemente, sí hay mentiras o ataques, tendré que defender lo obrado”.

El presidente también descartó de manera categórica asumir un cargo internacional al término de su mandato, pese a que se ha especulado con que asumirá un cargo en algún organismo multilateral. “No quiero un cargo internacional”, sentenció.

Boric anticipa rol de la oposición

Sobre sus planes inmediatos, Boric indicó que se concentrará en el trabajo territorial y de base. “A mí lo que me interesa es el trabajo de base, hay que fortalecer los partidos políticos, vincularse con ese sector de la población que hoy está en la periferia política”, expresó el mandatario de militancia frenteamplista.

“Me interesa crear comunidad”, agregó Boric, quien aunque tendrá una oficina como expresidente, manifestó su deseo de dedicar tiempo a viajar por Chile.

“Lo que tengo claro es que voy a seguir trabajando por la conformación de una alianza amplia entre la izquierda, el centroizquierda y el centro”, acotó.

En su reflexión tras la derrota de la candidata oficialista Jeannette Jara, el mandatario reconoció el trabajo político sostenido de Kast.

“Una de las cosas que hizo Kast, que por tercera vez se presentaba de candidato, es recorrer todas las comunas. No se trata solo de que hay una ola derechista en el mundo, ni de lo que hizo o no hizo el Gobierno. Hay también un trabajo persistente”, señaló, al tiempo que admitió que el Frente Amplio descuidó “de alguna forma el trabajo comunitario” cuando comenzó la disputa institucional.

Sobre cómo debe ser la oposición a Kast, Boric evitó dar lineamientos específicos por considerar que sería “irresponsable desde su lugar actual”.

Sin embargo, enfatizó que “la oposición tiene que ser democrática, no puede ser solo de Twitter ni de camarillas políticas, sino que tiene que estar vinculada íntimamente con el territorio, con el pueblo”.

El presidente cerró su reflexión con una advertencia a su sector político: “No basta solamente una reflexión de café. La izquierda que solamente le echa la culpa al adversario está condenada a diluirse”.