La razón del senador Francisco Huenchumilla para renunciar a la presidencia de la DC

Tras asumir en julio de 2025, el senador Francisco Huenchumilla renunció a la presidencia de la Democracia Cristiana (DC).

El parlamentario anunció su decisión a través de una carta dirigida hacia la directiva de la colectividad. “Creo que es la hora de un cambio profundo, de un golpe de timón y de un recambio generacional en la conducción partidaria. Es la hora de reorganizar y modernizar el partido desde la formación política a sus militantes, hasta establecer una sólida, disciplina y cumplimiento con lealtad de los acuerdos y objetivos comunes”, comenzó diciendo.

En esa línea, sostuvo que “debemos presentar al país, nuestro proyecto histórico de conducción; de trabajar el uso de las nuevas tecnologías, como herramientas de comunicación con la ciudadanía y tener nuestra identidad y relato de un partido basado en la ética del cristianismo”.

Los motivos de Francisco Huenchumilla para renunciar a la presidencia de la DC

En la misiva, Huenchumilla analizó el contexto de la DC, señalando que “me he percatado que somos presos de una inercia, anclada en el pasado, en un conjunto y subconjuntos de grupos y lotes que forman un verdadero archipiélago, sin propósitos comunes en una lucha interna en que no prima la fraternidad de un proyecto común”.

Considerando lo anterior, aseveró que “siento que debo dar un paso al (costado) para que se inicie un nuevo proceso, donde nos sinceremos ,donde hagamos una profunda autocrítica y donde ataquemos los males que nos aquejan; por eso estoy tomando esta decisión”.

En este sentido, el senador expresó: “Una nueva generación tiene que asumir la conducción partidaria y me atrevo a señalar que los ocho diputados tienen una palabra que decir al respecto, puesto que la política se hará fundamentalmente en las grandes decisiones en el Parlamento y la estructura partidaria deberá dedicarse a trabajar directamente con todos los sectores sociales, a lo largo del territorio con presencia como la tuvimos en el pasado”.

Debido a ello, declaró que “vengo en presentar mi renuncia a mi calidad de presidente subrogante y de vicepresidente titular de la directiva nacional de nuestro partido“.