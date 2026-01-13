Entre el Senado y el Ministerio de Seguridad: el dilema de Rodolfo Carter y los reparos a su eventual designación

Rodolfo Carter sería la principal carta para asumir el Ministerio de Seguridad en el Gobierno de Kast, lo cual ya ha generado las primeras reacciones en el mundo político.

A solo días de que José Antonio Kast presente a su gabinete (20 de enero), el presidente electo tendría definido a su principal carta para asumir en el Ministerio de Seguridad: el senador electo Rodolfo Carter, quien aún no confirmaría su disponibilidad.

Según dio a conocer El Mercurio, desde el equipo del republicano reconocen que esperan el “sí” definitivo del ex alcalde de La Florida antes de cerrar la designación.

Desde que se incorporó a la campaña presidencial tras su quiebre con Chile Vamos, su nombre comenzó a sonar con fuerza para encabezar el Ministerio de Seguridad. De hecho, el parlamentario electo fue parte del equipo programático del área junto a los generales en retiro, Cristián Vial (Ejército) y Enrique Bassaletti (Carabineros), quienes participaron en la elaboración del plan Escudo Fronterizo, uno de los puntos centrales de la propuesta de Kast para enfrentar la crisis migratoria.

Sin embargo, el escenario se complicó debido a que estas tres figuras resultaron electas en las elecciones parlamentarias. Si bien nada impide nombrar un ministro que aún no ha asumido su escaño en el Congreso, sí podría abrir un flanco en términos de señales institucionales.

Gabinete de Kast: Republicanos justifica eventuales nombramientos de parlamentarios como ministros

Con respecto a las definiciones del gabinete del futuro Gobierno de José Antonio Kast, el diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez, validó la opción de que autoridades electas no asuman sus escaños para encabezar ministerios.

“La crisis de seguridad puede demandar medidas excepcionales, quizás no hemos visto algo así antes, que una persona antes de asumir el cargo sea convocado a desempeñar una función de esta naturaleza”, dijo el parlamentario en diálogo con CNN Chile, añadiendo que “aquí lo importante es entender la magnitud de la crisis que estamos enfrentando“.

En este sentido, Sánchez descartó que recurrir a este tipo de figuras tenga que ver con una “falta de elenco” técnico en el sector. “Los asuntos de seguridad y defensa son materia de alta especialización y en ese sentido no es extraño que sean pocas las personas que tengan un conocimiento amplio”, expresó.

Los reparos a la opción de Carter

La diputada Ximena Ossandón (RN) en Radio Pauta que “creo que hay muchas otras personas que podrían tomar ese cargo, reconociendo que es un cargo absolutamente nuevo, difícil y que tiene que tener características que a mí me parece que Rodolfo Carter no cumple”.

Por otro lado, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes (Ind.), manifestó que sería “arriesgado” que su antecesor en el cargo asuma como ministro de Seguridad.

Si bien destacó que “tiene una amplia experiencia en el ámbito de la seguridad“, en conversación con La Tercera planteó que “hoy día, en las condiciones que está, me parece que es sumamente arriesgado, porque hoy día estamos hablando, básicamente, de un ministerio que no tiene las facultades, que a mi juicio debería tener”.

Sobre el hecho que de que Carter eventualmente asumiera, siendo que fue electo como senador en La Araucanía “sin duda que mete ruido, sin duda que no es una situación cómoda”.

Sin embargo, aseguró que “yo sabría entender que el desafío que tenemos por delante, particularmente el de seguridad pública, que la queja básicamente todo Chile, cuando hay razones de esa envergadura, uno podría abrirse, pero, insisto, mi opinión personal es que las condiciones actuales es muy complejo asumir un desafío como ese”.