Gabinete de Kast golpea a la oposición: Partido Radical expulsará a Jaime Campos

“Lamentamos que se integre a un gobierno cuyo candidato no apoyó el partido”, sostuvo el presidente de la colectividad, Leonardo Cubillos.

El timonel del Partido Radical, Leonardo Cubillos, anunció que el futuro ministro de Agricultura del presidente electo José Antonio Kast, Jaime Campos, será pasado al tribunal supremo de la colectividad para expulsarlo de sus filas.

Cubillos abordó el tema luego de que Kast confirmara la presencia en su gabinete del ex ministro de los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.

“Hasta el momento, no hemos tenido comunicación con Jaime Campos para conocer si él ha presentado su renuncia a su afiliación al Partido Radical. Lamentamos que se integre a un gobierno cuyo candidato no apoyó el partido“, sostuvo el presidente del partido.

A continuación, ratificó que, debido a lo ocurrido, “nos vemos obligados a actuar conforme nos indican los estatutos: será pasado al tribunal supremo para ser expulsado de nuestras filas“.

“Dicha nominación la interpretamos como una agresión a la institucionalidad y lo que representa el Partido Radical, como lo manifestamos al futuro ministro del Interior de Kast (Claudio Alvarado)”, complementó.

Qué dijo Jaime Campos sobre el Partido Radical

Al referirse a los dichos de Leonardo Cubillos, el próximo ministro de Agricultura aseveró que “yo soy radical de mucho antes que los actuales dirigentes del partido“.

“Que me pasen (al tribunal supremo), pues. Ahora, no sé si un partido en extinción tendrá facultades legales para hacerlo“, manifestó Campos, quien dijo que no tiene intención de dejar su militancia.