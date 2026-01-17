Fernando Barros Tocornal, el abogado que toma fuerza para asumir como ministro de Defensa de Kast

Después de que Guillermo Turner quedara fuera del equipo ministerial, Kast se habría decantado por Fernando Barros, quien en 1998 defendió a Pinochet cuando estuvo detenido en Londres.

A solo tres días de que se anuncie oficialmente el gabinete del presidente electo, José Antonio Kast, y en medio de las inquietudes que han surgido por la ausencia de Libertarios, la caída de nombres y por el perfil de las figuras que asumirían cargos clave, durante esta jornada se dio a conocer que el abogado Fernando Barros Tocornal sería el próximo ministro de Defensa.

De acuerdo a La Tercera, la nominación de Barros se resolvió este viernes, después de que el mandatario electo desistiera de la idea de nombrar al periodista Guillermo Turner como jefe de dicho ministerio.

Todo esto ocurre tras la serie de cuestionamientos que emergieron sobre el diseño del equipo ministerial del futuro gobierno de Kast, principalmente desde los partidos del sector, quienes resienten que esté integrado en su mayoría por independientes.

En medio de ello, el Partido Nacional Libertario (PNL) confirmó que no serían parte del gabinete de la próxima administración, desatando una pugna al interior de dicha colectividad. A esto se suma el “no” del senador electo Rodolfo Carter a la idea de liderar el Ministerio de Seguridad.

La trayectoria de Fernando Barros Tocornal, la carta de Kast para asumir como ministro de Defensa

Fernando Barros tiene 68 años, es abogado y socio del estudio Barros & Errázuriz. Estudió derecho en la Universidad de Chile y cuenta con especializaciones en Harvard y London School of Economics.

Fue decano de la Universidad Finis Terrae (2000 – 2003) y ejerció por académico de Derecho Comercial y Económico en la Adolfo Ibáñez. En el ámbito empresarial, fue director y vicepresidente de Icare entre el 2005 y el 2011. Actualmente es presidente del directorio de Oxiquim S.A., director de levaduras Collico S.A. y consejero de la Sofofa (desde el 2005).

En 1998, asumió la vocería de Augusto Pinochet cuando estuvo detenido en Londres, labor por la cual se hizo públicamente conocido.

Si bien no milita en un partido político, Fernando Barros es cercano a las colectividades que integran Chile Vamos y también tenía cercanía con el fallecido ex presidente Sebastián Piñera, a quien asesoró por más de 30 años.