Del apoyo de Luksic al nuevo canciller a los dardos del PS y el FA: las reacciones tras el nuevo gabinete de Kast

Tanto reacciones políticas como gremiales generó el nombramiento de su gabinete por parte del presidente electo, José Antonio Kast, en la ceremonia que se realizó la noche de este martes en La Moneda chica.

Una de las primeras vino por parte del Partido Radical, cuyo presidente, Leonardo Cubillos, anunció la expulsión de la colectividad del próximo ministro de Agricultura, Jaime Campos.

“Nos vemos obligados a actuar conforme nos indican los estatutos: será pasado al tribunal supremo para ser expulsado de nuestras filas“, indicó el timonel.

Por su parte, la diputada socialista Daniella Cicardini cuestionó que, aunque en definitiva no será parte del gabinete, la empresa Los Andes Copper haya anunciado a Santiago Montt como futuro ministro. “Queda claro quién manda y a quién va a responder el futuro gobierno. Mala señal”.

“Corresponde actuar con total rigurosidad, revisando eventuales conflictos de interés y garantizando que el Ministerio de Minería funcione con independencia”, complementó el diputado Diego Ibáñez (FA).

El diputado Leonardo Soto (PS) criticó a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y sostuvo que “estamos hablando de fiscales del Ministerio Público que tienen una delicada función, que es perseguir a la delincuencia, pero también a la delincuencia política por actos de corrupción. Ahora sabemos que han tenido contacto previo con (…) Kast, con un partido de extrema derecha para que ella forme parte de su gabinete ministerial. Evidentemente hay una contaminación política”, recalcó.

Andrónico Luksic dedica palabras a nuevo canciller

Por su parte, el empresario Andrónico Luksic también entregó sus reacciones ante la presentación del gabinete de Kast y calificó el nombramiento de Francisco Pérez como una “lamentable pérdida para Quiñenco, pero Chile gana un profesional de excepción”.

Destacó que “ahora le corresponderá poner toda su capacidad al servicio de Chile“, y le deseó éxito en su nuevo desafío.

Quien también se refirió fue el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien entregó sus “felicitaciones a quienes han sido designados ministras y ministros en el gabinete del gobierno del presidente José Antonio Kast. Un tremendo equipo, que sin duda sabrá enfrentar los tremendos desafíos que Chile tiene. Corresponde ahora brindarles todo el apoyo en su labor“.