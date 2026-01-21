El día en que Kast denunció ante Fiscalía a uno de sus futuros ministros (y este fue el motivo)

En 2018, el entonces diputado José Antonio Kast denunció a quien este martes fue ratificado como su ministro de Agricultura: Jaime Campos.

En 2018, el entonces diputado José Antonio Kast presentó una denuncia contra la ex presidenta Michelle Bachelet y su ministro de Justicia, Jaime Campos, quien este martes fue ratificado en el gabinete del mandatario electo para asumir la cartera de Agricultura.

La acción que emprendió Kast fue por presunto cohecho y soborno en el marco de la designación del ex fiscal del Caso Caval, Luis Toledo, como notario de San Fernando.

La vez en que Kast denunció a su futuro ministro de Agricultura, Jaime Campos

En ese entonces, el ahora presidente electo anunció que “citaremos a declarar a la Presidenta Bachelet y al ministro (Campos), para que aclaren quiénes llamaron para cambiar el decreto y quién instruyó designar al fiscal Toledo. Ningún chileno, aunque sea hijo de la presidenta, puede estar por sobre la justicia y no se puede usar el gobierno para liberarlo de responsabilidad. Es nuestro deber investigar y aclarar este hecho”.

Después de que había materializado la denuncia y había finalizado el gobierno de Bachelet, Campos reconoció que hubo “instrucciones superiores” para designar como notario al ex fiscal del Caso Caval. En este sentido, aseguró en Radio Universo que “un viernes designé a Ortega y el lunes recibí instrucciones superiores de que debía designar al fiscal Toledo“, según recogió La Tercera.

Frente a esto, Kast endureció su postura: “Campos confirma presiones indebidas de Michelle Bachelet para nombrar a fiscal Toledo como notario”, situación por la cual exigió que la ex mandataria ante Fiscalía por dichas presiones sobre su secretario de Estado.

Pese a ello, y a ocho años de dicho acontecimiento, José Antonio Kast tomó la decisión de nombrar a Jaime Campos como su ministro de Agricultura, a quien definió como “un maestro”, haciendo referencia a que “tiene mucha experiencia acumulada y me sentí orgulloso cuando iban presentado a los ministros y decían ex ministro de Agricultura del ex presidente Lagos, ex ministro de Justicia de la ex presidenta Bachelet’. Un orgullo, yo decía qué bien“.