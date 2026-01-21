Encuesta ICSO-UDP: 51% ve positivo el próximo gobierno de Kast y a 49% le genera esperanza

Una reciente encuesta del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales analizó las expectativas y promesas de campaña que José Antonio Kast podría cumplir en un eventual Gobierno, así como los estilos de liderazgo que la ciudadanía le atribuye.

El Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO) de la UDP dio a conocer los resultados del octavo capítulo de su serie Clima Social de la Encuesta ICSO-UDP, que explora las emociones vinculadas al próximo gobierno.

En ese contexto y al preguntarle a la ciudadanía cuál es la primera palabra que les viene a la mente al pensar en el próximo gobierno de José Antonio Kast, las más frecuentes fueron “esperanza”, “seguridad”, “miedo”, “cambio” y “orden”. Un 51% de los encuestados asocia estas palabras con ideas positivas, un 40% con conceptos negativos y un 9% con términos neutros. Cuando se indagó sobre las emociones que genera el próximo gobierno mediante una lista cerrada, la más mencionada fue “esperanza” (49%), seguida de “preocupación” (37%), entusiasmo (31%), alegría (26%) y desconfianza (25%).

Más que la coexistencia de emociones opuestas, las diferencias se explican por la orientación política de los ciudadanos. Entre quienes se identifican con la derecha, un 80% mencionó “esperanza”, mientras que entre quienes se identifican con la izquierda, un 61% señaló “preocupación” y un 63% “desconfianza”.

Encuesta ICSO-UDP

En cuanto a las perspectivas de los próximos cuatro años, un 60% considera que el país mejorará un poco o mucho, un 18% cree que se mantendrá igual y un 21% piensa que empeorará. Respecto de su situación personal, un 60% estima que mejorará un poco o mucho, un 27% que permanecerá igual y un 13% que empeorará.

Sobre la posibilidad de que el gobierno de Kast implemente las propuestas de campaña, predomina el escepticismo. La medida que más ciudadanos consideran probable es el endurecimiento de las penas para integrantes de bandas criminales (48%). Le siguen mejorar la vigilancia en la frontera (42%), reducir significativamente la delincuencia (30%), controlar la corrupción en el Estado (28%), expulsar a 300.000 migrantes (27%), lograr un mayor crecimiento económico (26%), reducir el gasto público en 6.000 millones de dólares durante los primeros 18 meses (20%), crear 100.000 nuevas plazas penitenciarias en cuatro años (19%) y eliminar las listas de espera en hospitales públicos (18%).



Al preguntar si Chile se encuentra hoy en mejor o peor situación que hace cuatro años, el 33% opina que está mucho o un poco mejor, el 21% que se mantiene igual y el 46% cree que está un poco o mucho peor. Estas percepciones varían según la orientación política, ya que entre quienes se identifican con la derecha, el 69% considera que el país está peor, mientras que entre quienes se identifican con la izquierda, el 73% cree que Chile está mejor.

Sobre el grado de acuerdo con distintas afirmaciones sobre la situación del país, un 76% estima que cada vez menos personas respetan las normas, el 70% considera que a las autoridades les cuesta mantener el orden y el 59% cree que la sociedad chilena está tan desorganizada que parece perder su rumbo. La afirmación que genera más división es “el país se está cayendo a pedazos”: 39% está en desacuerdo, 28% ni de acuerdo ni en desacuerdo y 33% está de acuerdo.