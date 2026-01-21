VIDEO – “Que se vaya a la cr…”: el día en que Gabriel Boric golpeó la mesa contra Jaime Campos

Ocurrió en diciembre de 2016, en una sesión especial de la Cámara por la crisis que se vivía en el Sename tras la muerte de Lissette Villa.

Tras ser anunciado como el próximo ministro de Agricultura del Gobierno de José Antonio Kast, Jaime Campos tuvo duras palabras contra la administración que encabeza el presidente Gabriel Boric.

En conversación con la prensa, tras confirmar que no votó por el ex diputado en las elecciones de 2021, quien fuera titular de Justicia en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, sostuvo que “el Gobierno del presidente Boric es el más malo de todos los que ha habido desde que recuperamos la democracia“.

Sus palabras no sorprendieron a muchos, puesto que Campos de Boric en más de una oportunidad se enfrentaron en el pasado. Uno de los episodios más recordados fue cuando el entonces secretario de Estado asistió a la Cámara en diciembre de 2016, a una sesión especial por la situación del Sename tras la muerte de Lissette Villa.

En la oportunidad, Campos señaló que tras visitar el lugar donde murió la niña, “encontré un centro ordenado, limpio, pequeño. No vi los hacinamientos que algunos le atribuyen. Y perdónenme, tenía hartas más comodidades que las comodidades que yo tuve en el lnternado del Liceo de Hombres de Talca“.

Las palabras de Jaime Campos indignaron al entonces diputado Gabriel Boric. Molesto, manifestó en el hemiciclo que “me parece insólito que dejemos pasar lo que acaba de decir el ministro. Escapa a toda norma”.

“Me parece de una desfachatez y desvergüenzura tremenda. Si esto tiene que ser un debate y que venga un ministro de Estado a decirnos que el centro donde murió Lissette es mejor al liceo donde estudió… ¡Que se vaya a la cresta! No puede ser que nos quedemos impunes a una declaración de estas características”, expresó.