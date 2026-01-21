Por qué la UDI (y el nuevo Gobierno) tendría un diputado más en el Congreso que asume el 11 de marzo

“Es una vergüenza que desde la UDI, de manera matonesca, intenten revertir por secretaría la voluntad soberana de los habitantes de la Región del Maule”, dijo el presidente del PDG, Rodrigo Vattuone.

La UDI aseveró este miércoles que, tras el reclamo que presentó ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) del Maule, el reconteo de votos en una serie de mesas del distrito 17 de dicha región modificó los cupos de los parlamentarios electos y su candidato Felipe Donoso resultó reelecto, con lo que la colectividad y el próximo Gobierno contaría con un nuevo diputado.

No obstante, el presidente del PDG, Rodrigo Vattuone, desmintió lo informado por la Unión Demócrata Independiente, mientras que desde el Tricel se indicó que aún “no hay una sentencia definitiva” sobre el asunto.

De acuerdo con lo planteado por el gremialismo, la revisión del Tricel estableció que la lista de Chile Vamos superó por 30 votos a la del Partido de la Gente, por lo que, por el sistema de cifra repartidora, su candidato Guillermo Valdés, que en primera instancia había resultado electo, perdió su cupo en desmedro de Donoso, quien ocupó el segundo lugar en su coalición.

En esa línea, el diputado UDI Gustavo Benavente aseguró que “del Tricel ya tenemos noticias de que ha dado ganador a Felipe Donoso por 30 votos y, la verdad, es que es una gran noticia para nosotros“.

Respecto del primer conteo de votos, según el cual Donoso no resultó reelecto, el parlamentario gremialista dijo que aquello “amerita que vamos a interponer una denuncia penal para investigar estos hechos, porque la verdad que esto no es un simple error, aquí puede que haya habido manos oscuras que intervinieron de una u otra manera en el conteo y en las actas”.

PDG desmintió a la UDI y qué dijo el Tricel sobre el diputado

Luego de lo informado por la UDI respecto de la reelección del diputado Donoso, desde el PDG lo desmintieron “categóricamente” y manifestaron que se trata de “publicaciones falsas”.

“Como presidente del PDG, asistí personalmente esta mañana a la revisión de las actas correspondientes a 16 mesas del Distrito 17 (y) los resultados y definiciones de dicha revisión serán comunicados en los tiempos y formas que el tribunal disponga, de acuerdo con la legislación electoral vigente“, manifestó Rodrigo Vattuone a través de un comunicado.

“Es una vergüenza que desde la UDI, de manera matonesca, intenten revertir por secretaría la voluntad soberana de los habitantes de la Región del Maule y que, no conformes con eso, intenten manipular a la opinión pública con información falsa“, dijo el timonel del PDG.

Por su parte, el jefe administrativo del Tricel, Arturo Lagos, aseveró que todavía no hay un resultado concreto sobre dicho reconteo de votos.

“Aún el resultado del distrito no se tiene, porque las 16 cajas (a revisar) se tienen que introducir al sistema, se validan otra vez, para que no tengan alguna inconsistencia, y después de eso se va a dictar la sentencia de proclamación, y eso va a ser la próxima semana“, le dijo a Emol.

Profundizó en el tema y recalcó que “hoy día no se sabe nada, ni siquiera yo lo sé, que soy el que administra este sistema. No tengo idea cuál es el resultado, porque todavía no se han ingresado a las mesas. Hay que volver a hacer una cuadratura, revisar si hay una inconsistencia, si una mesa supera supera los inscritos, etc. Se hace una serie de validaciones”, concluyó.