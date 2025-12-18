Presidente de Evópoli reconoce que “existe el riesgo de ser vagón de cola de Republicanos”

Juan Manuel Santa Cruz adelantó que “nunca va haber un cheque en blanco” y que no apoyarían una nueva reforma al sistema de pensiones o el indulto a violadores de derechos humanos.

Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli, se refirió al rol que jugará la colectividad en el futuro gobierno de José Antonio Kast, reconociendo que podrían no tener una presencia preponderante en la administración que se inicia el próximo 11 de marzo.

En entrevista con CNN Chile, Santa Cruz reconoció que “existe el riesgo de ser vagón de cola de Republicanos”, por lo que tendrán que trabajar para evitar que esto se materialice.

“Siempre es un riesgo. Eso lo reconozco. Hoy día con humildad digo que quien ganó fue un proyecto político distinto al que Chile Vamos empujó. Por lo tanto, hay un riesgo ahí. Ahora, la pregunta es qué tiene que hacer uno: se va a paralizar por ese riesgo o va a mostrar distancia del presidente porque cree que puede ser vagón de cola de ese proyecto, o vamos a poner a Chile primero”, argumentó el timonel de Evópoli.

En esta línea, Juan Manuel Santa Cruz adelantó que “nunca va haber un cheque en blanco” y que no apoyarían una nueva reforma al sistema de pensiones o el indulto a violadores de derechos humanos, ya que “sería defraudar la promesa original de no entrar en temas divisivos”.

Pero Santa Cruz también tuvo palabras para el futuro de Evópoli, el cual estaría en proceso de disolución, apuntando que todavía existen pasos administrativos en el Servel y el Tricel, por lo que a la fecha la colectividad sigue “completamente vigente”.