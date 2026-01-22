Luis Cordero: “Vamos a entregar números a la baja en delitos, homicidios y en ingresos irregulares”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó el concepto de “gobierno de emergencia” que ha adoptado el presidente electo José Antonio Kast y aseguró que la administración actual le entregará cifras a la baja en delitos, homicidios y en ingresos irregulares.
El secretario de Estado, en diálogo con Radio Pauta, comenzó diciendo que esta es "una administración que recibió el país, y yo no prejuzgo las razones por las cuales eran esas. Chile venía saliendo de la pandemia. Eso generó focalización de recursos públicos en áreas muy específicas, como la salud pública y las otras, en fin".
Siguiendo en esa línea, expresó que “Chile tenía una crisis migratoria muy significativa, un caso de violencia rural muy relevante en el sur y los aumentos en los homicidios consumados de un modo muy relevante“.
Respecto a cómo termina el Gobierno, Luis Cordero aseguró que “esta administración termina con una reducción muy significativa de ingresos irregulares y con un control muy eficaz de las fuerzas armadas y de las policías en la frontera (…) Una reducción de la violencia de la población sur, del 80% en comparación al 2021″.
En este marco, se le consultó si es que se entregará en un “gobierno de emergencia”, a lo que el afirmó que “esta administración le va a entregar al próximo gobierno números a la baja en delitos violentos, en homicidios consumados, en violencia rural en el sur y en ingresos irregulares”.
Lo anterior, destacando las reformas en las que el gobierno y la oposición sacaron adelante y el fortalecimiento que implicó el incremento de presupuesto de las instituciones policiales.