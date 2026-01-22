Luis Cordero: “Vamos a entregar números a la baja en delitos, homicidios y en ingresos irregulares”

El titular de Seguridad abordó el concepto de “gobierno de emergencia” que ha utilizado Kast y apuntó a las cifras que se han registrado en la actual administración.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó el concepto de “gobierno de emergencia” que ha adoptado el presidente electo José Antonio Kast y aseguró que la administración actual le entregará cifras a la baja en delitos, homicidios y en ingresos irregulares.

El secretario de Estado, en diálogo con Radio Pauta, comenzó diciendo que esta es “una administración que recibió el país, y yo no prejuzgo las razones por las cuales eran esas. Chile venía saliendo de la pandemia. Eso generó focalización de recursos públicos en áreas muy específicas, como la salud pública y las 72 otras, en fin”.

Siguiendo en esa línea, expresó que “Chile tenía una crisis migratoria muy significativa, un caso de violencia rural muy relevante en el sur y los aumentos en los homicidios consumados de un modo muy relevante“.

Respecto a cómo termina el Gobierno, Luis Cordero aseguró que “esta administración termina con una reducción muy significativa de ingresos irregulares y con un control muy eficaz de las fuerzas armadas y de las policías en la frontera (…) Una reducción de la violencia de la población sur, del 80% en comparación al 2021″.

En este marco, se le consultó si es que se entregará en un “gobierno de emergencia”, a lo que el afirmó que “esta administración le va a entregar al próximo gobierno números a la baja en delitos violentos, en homicidios consumados, en violencia rural en el sur y en ingresos irregulares”.

Lo anterior, destacando las reformas en las que el gobierno y la oposición sacaron adelante y el fortalecimiento que implicó el incremento de presupuesto de las instituciones policiales.