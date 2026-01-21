“Tiene un gran perfil”: Cordero destacó nombramiento de Trinidad Steinert en Seguridad y calificó críticas como “improcedentes”

Luis Cordero aseguró que “haremos todo nuestro empeño para que ella pueda desarrollar e iniciar su gestión de la mejor forma posible”.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió al gabinete que presentó José Antonio Kast y tuvo palabras para su sucesora en el cargo, la ex fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert.

En conversación con Radio Universo, el secretario de Estado comenzó diciendo que “de ella tengo una gran opinión personal y especialmente profesional. Tiene una larga trayectoria en el Ministerio Público“.

“La instalación del Ministerio de Seguridad en la región, ella no solo la facilitó, sino que fue muy colaboradora con nosotros. Varios de los procedimientos de las investigaciones que ha desarrollado que han tenido impacto en Santiago, han tenido impacto en general. Ella también fue muy bondadosa en la forma también de poder exponer esos hechos conjuntamente con el Ministerio de Seguridad”, aseguró.

Qué dijo Luis Cortero sobre Trinidad Steinert, la ministra de Seguridad de Kast

Tras ello, afirmó que cuando se definan los tiempos coordinarán una reunión para ejecutar traspasos, reiterando que “solo tengo buenas palabras para ella. Soy un conocedor de su trayectoria y de su labor y espero que le vaya muy bien, por cierto. Y nosotros haremos todo nuestro empeño para que ella pueda desarrollar e iniciar su gestión de la mejor forma posible”.

Siguiendo en esa línea, el ministro Cordero expresó que “Steinert tiene un gran perfil, y creo que además ella tiene una capacidad de comprensión por la largas trayectoria que tiene, que le va a hacer bien al Ministerio de Seguridad. Lo demás tiene que ver con las estrategias del Gobierno electo, y es un asunto que a mí no me corresponde pronunciarme”.

Respecto a las críticas que han surgido por su nombramiento, el titular de Seguridad las calificó de “improcedentes”. En este sentido, explicó que “es cierto que la Constitución tiene una regla que impide a los fiscales regionales, al fiscal nacional, al fiscal adjunto, de no ser candidatos, diputados y senadores. De hecho tiene una regla de dos años. Pero esa es una regla a propósito de quienes no pueden ser diputados y senadores, en el entendido que usted no pueda utilizar el cargo para exposición pública en condiciones de una votación popular”.

“Asimilar esa regla a este caso me parece que legalmente es improcedente. Yo siempre voy a valorar a aquellas personas que teniendo trayectorias profesionales previas destacadas deciden tomar la opción del servicio público, porque es una decisión que implica esfuerzos personales y familiares”, cerró el ministro Cordero.