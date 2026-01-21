Desregulación, rebaja tributaria a empresas y ajuste fiscal: el plan de Jorge Quiroz en Hacienda a partir de marzo

En materia de desregulación, Quiroz apuntó contra la norma que obliga a los edificios a contar con estacionamientos subterráneos y se abrió a que terrenos fiscales sean pasados a privados.

Tras su presentación como flamante ministro de Hacienda de José Antonio Kast, Jorge Quiroz entregó los primeros lineamientos de lo que será su aterrizaje en el edificio de Teatinos 120, destacando tres materias: desregulación, rebaja tributaria a empresas y ajuste fiscal.

El economista fue parte de un seminario en Clapes UC, donde profundizó su propuesta de un ajuste fiscal de USD 6.000 millones, explicando que “si tú te pones la meta, por ejemplo, de cerrar el último año de gobierno con balance estructural, y te pones la meta de crecer paulatinamente en 2,5%, 3%, 3,5%, 4%. Llegar al 4% el último año. Y pones la rebaja tributaria. El sistema se equilibra con US$6.000 millones de ajuste, aproximadamente”.

“Parece razonable (…) que una parte relevante se haga el primer año. Porque normalmente los ajustes que no se hacen el primer año, no se hacen. Y una segunda parte que se haga por medio de leyes, sobre todo de contención de gastos. Hay muchas que salieron de la comisión de ajuste del gasto que convocó el ministro Marcel. Vamos a tomar varias de esas ideas, son ideas buenas”, puntualizó.

Junto con ello, Jorge Quiroz dejó en claro que llegará al Ministerio de Hacienda con “decretos listos, absolutamente. Leyes, propuestas de ley, escritas”.

“Ahora, ¿Qué vamos a hacer después? Y esto quiero que quede súper claro. En materia de ley, lo que vamos a hacer es que, desde fines de febrero, cuando ya empiece a quedar claro la conformación de las comisiones legislativas, y en marzo, vamos a socializar estas iniciativas. Ya las estamos socializando a nivel más informal, con distintos parlamentarios, y las vamos a terminar de socializar, y tenemos que hacerlo con los parlamentarios. Ojalá con mayorías grandes y no por un voto. Porque cuanto más grandes sean las mayorías, mayor va a ser la percepción de que estas cosas quedan de modo permanente”, argumentó el futuro ministro de Hacienda.

Rebaja de impuestos y desregulación

En materia de rebaja de impuestos, Quiroz espera ingresar su propuesta de reforma tributaria en abril, para que sea despachada en septiembre de 2026, apuntando por ejemplo que “hay cosas que se pueden hacer muy rápido. La liberalización del suelo, muy rápido. Hay cambios también de gestión que se pueden hacer muy rápido, porque hemos trabajado durante meses, yo diría que buena parte de 2025, en generar un sistema de de información para todo el proceso medioambiental, que no lo tiene ni siquiera el gobierno”.

En cuanto a resregulación, Jorge Quiroz puso como ejemplo el plano regulador de La Cisterna: “Un edificio de tamaño normal cerca del Metro, si tú cruzas todas las normas de ese lugar, te das cuenta de que cada departamento requiere que haya estacionamientos subterráneos. Por eso no hay edificios”.

“Cuando van a Manhattan y se sacan fotos ahí, ¿se preguntan si debajo del Empire State hay estacionamientos debajo para todo el Empire State? Obviamente que no. Estamos un poco ciegos de la maraña de regulaciones y la presencia del Estado”, agregó.

En esta línea, se mostró a favor de la entrega de terrenos fiscales al mundo privado. “¿Qué país tiene más de mil kilómetros de terreno con vista al mar? De propiedad del Estado de Chile. ¿Ustedes han pensado qué ocurriría si de modo paulatino, no de modo general, vamos liberalizando y vamos abriendo el sector privado esa oportunidad?”, se preguntó.

¿Se han preguntado lo que podemos hacer en el norte de Chile, al lado de la costa, si dejamos que el Estado, primero, ganando dinero porque podría entregar concesión o venderlo; y en segundo lugar, permitiendo que haya actividad privada?. Lo que podría ocurrir en Chile si empezamos a tener un criterio sensato y técnico”, aseveró Quiroz.