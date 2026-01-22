VIDEO – Crece polémica entre diputada republicana electa y Boric por el rol del Gobierno ante los incendios

“Una diputada aprovecha la tragedia para criticar vestida de campaña, promocionándose a ella misma”, posteó el mandatario.

Dos nuevos capítulos en la polémica surgida entre el presidente Gabriel Boric y la diputada electa Paz Charpentier (Rep), a propósito del trabajo del Gobierno en el marco de los incendios forestales, se vivieron este jueves a través de las redes sociales.

El primer episodio del enfrentamiento entre el mandatario y la parlamentaria electa por el Distrito 20 ocurrió cuando Charpentier publicó en su cuenta de X que “es falso lo que ha dicho el presidente Boric“.

“La emergencia en la región del Biobío no ha sido enfrentada de manera oportuna ni eficiente. La catástrofe exige más velocidad y foco en las familias“, aseveró a continuación.

Nuevos capítulos en polémica entre la diputada electa y Boric

Durante esta jornada, el jefe de Estado le respondió a la legisladora electa por las comunas de Chiguayante, Concepción, Coronel, Florida, Hualpén, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano, Tomé.

También a través de su cuenta en la mencionada red social, el presidente Gabriel Boric le respondió a Charpentier y dijo que “mientras funcionarios de Conaf y bomberos combaten el fuego, municipios están con su gente, MOP retira escombros, desarrollo social aplica fichas para entregar apoyos económicos, Senapred instala casas de emergencia, salud pone vacunas y asiste psicológicamente, SML identifica cuerpos, Fuerzas Armadas y Carabineros aseguran el orden público”.

“Una diputada aprovecha la tragedia para criticar vestida de campaña, promocionándose a ella misma. Juzgue usted“, concluyó su mensaje.

Lejos de dar por terminada la polémica con el mandatario por el rol del Gobierno en el marco de los incendios forestales en la zona centro sur del país, la diputada electa Paz Charpentier volvió a la carga y posteó: “Presidente Gabriel Boric, no se equivoque: el trabajo lo han sostenido los vecinos y sociedad civil desde primer día. Bomberos, FF.AA. y Carabineros“.

“Es mi deber decirlo con claridad: su Gobierno llegó tarde. Los penquistas somos fuertes y vamos a salir adelante“, concluyó la parlamentaria republicana y panelista de Sin Filtros.