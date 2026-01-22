Qué encontraron en poder del sujeto detenido tras ser acusado de iniciar incendio en Punta de Parra

El procedimiento se inició luego de que vecinos del sector alertaron de la presencia de personas que prendían fuego en el sector, durante el horario de toque de queda.

La Policía de Investigaciones (PDI) informó este jueves que un sujeto fue detenido luego de ser acusado de iniciar focos de incendio en el sector de Punta de Parra, en la comuna de Tomé, Región del Biobío.

De acuerdo con lo indicado por la policía civil, la captura del hombre se produjo en coordinación con efectivos de la Armada y miembros de la Seguridad Pública de Tomé, en un sector de bosque forestal detrás de los departamentos de Punta de Parra.

La PDI detalló además que el procedimiento se inició luego de que vecinos del sector alertaron de la presencia de personas que prendían fuego en el sector, durante el horario de toque de queda. Tras percatarse de que los residentes los habían visto, los sujetos escaparon por el bosque.

El detenido por iniciar incendio en Punta de Parra

Cuando llegaron al lugar, un sector de Punta de Parra donde se estaba iniciando un foco de incendio, los detectives de la PDI encontraron a uno de los individuos que fueron vistos por los vecinos y procedieron a su detención.

Luego de ser detenido por los efectivos policiales, se procedió a revisarlo y en su poder se encontró un bastón retráctil, así como un encendedor. Además, al registrar sus vestimentas, al interior del calcetín izquierdo hallaron 18 envoltorios contenedores de una sustancia en polvo beige. La prueba de campo demostró que se trataba de cocaína base.

Con esas pruebas en su poder, se arrestó al sujeto por infracción a la Ley 20.000 y la Ley de incendios, además de infringir el toque de queda.

De acuerdo con lo dispuesto por la Fiscalía, el individuo permanece detenido en dependencias de la Bicrim Tomé, mientras que detectives del grupo de Investigación Criminal de Incendios Forestales y personal del Laboratorio de Criminalística investigan el caso.