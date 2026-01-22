Gobernador de La Araucanía aseguró que hay “intereses económicos” tras incendios forestales

René Saffirio espera que el Ministerio Público realice una investigación en profundidad sobre el origen de los siniestros.

René Saffirio, gobernador de La Araucanía, se refirió a los incendios forestales que azotan a la zona sur del país, asegurando que existen “intereses económicos” detrás de la intencionalidad de estos siniestros.

En entrevista con T13, la autoridad regional planteó que “no basta con decir que son incendios intencionales en más de un 80 o 90%, hay que investigar por qué se produce esa intencionalidad”.

El gobernador de La Araucanía aseveró que no todos quienes están provocando los incendios forestales son “pirómanos”, asegurando que “hay intereses económicos de distinta naturaleza que generan en definitiva estas situaciones extremas, aún a costa de la vida de muchas personas, que genera mucho dolor, pero que siempre se antepone el interés económico”.

En esta línea, René Saffirio dejó en claro que “eso hay que investigarlo y el Ministerio Público aquí tiene una responsabilidad enorme, porque yo recuerdo que por allá por el años 2017 un fiscal cuyo nombre no recuerdo, empezó a investigar el origen de los incendios intencionales y esa investigación quedó en nada”.

Para el gobernador, “es muy probable que esa investigación haya quedado en nada precisamente porque en su minuto se detectó los intereses de cierta industria minera que tenía intereses en los territorios quemados”.

Es por esto que dejó en claro que “el tema es más profundo que el cómo recolectamos las ayudas, que son muy valiosas, que son muy importantes, de cómo reaccionamos en el sistema público”, sino investigar si los incendios forestales tienen un carácter intencional.