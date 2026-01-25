Entre las primeras medidas se contempla la liberación de aranceles para los vinos chilenos y los cigarros dominicanos.

El presidente electo, José Antonio Kast, inició su gira por Centroamérica y el Caribe con un encuentro de alto nivel con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader.

La reunión tuvo lugar en la residencia presidencial de la provincia de Santiago, donde ambos mandatarios acordaron reactivar el comité conjunto de comercio, con el objetivo de dinamizar el intercambio bilateral. Entre las primeras medidas se contempla la liberación de aranceles para los vinos chilenos y los cigarros dominicanos.

Durante el punto de prensa, Kast destacó el modelo de desarrollo e infraestructura dominicano, señalando que Chile puede aprender de experiencias exitosas en la región. Por su parte, Abinader resaltó la histórica relación entre ambos países y expresó su interés en ampliar la cooperación comercial y técnica tras la asunción del nuevo gobierno chileno en marzo.

Kast refuerza agenda de comercio y migración en visita a República Dominicana

Uno de los temas centrales de la reunión fue la minería, en particular el desarrollo de tierras raras. Estos minerales son clave para la fabricación de imanes permanentes, vehículos eléctricos y tecnología de alta precisión, y se están explorando tanto en el sur de República Dominicana como en Chile.

Kast puso a disposición la experiencia chilena y el capital humano especializado para apoyar los proyectos dominicanos. “Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas, siempre respetando el medio ambiente”, afirmó, subrayando que la explotación de estos recursos debe ser un motor de desarrollo sostenible y lucha contra la pobreza.

La comitiva chilena, que incluyó a la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y al canciller designado, Francisco Pérez Mackenna, abordó además temas de defensa y control migratorio.

Kast mostró especial interés en la reja perimetral que República Dominicana construye en su frontera con Haití para regular el flujo de personas y combatir el crimen organizado.

Como parte de la agenda oficial, Kast acompañará a Abinader a la provincia de Dajabón para revisar de manera directa el sistema de seguridad fronteriza, que calificó como un ejemplo a seguir. Esta visita técnica precede su participación en el Foro Económico Internacional en Panamá y el encuentro previsto con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al concluir su gira.