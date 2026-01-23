Servel detalló los gastos en las campañas: cuánto invirtió cada candidato en las Elecciones 2025

El plazo para que el director del Servel se pronuncie sobre la aprobación o rechazo de las cuentas vence el próximo 9 de abril.

El Servicio Electoral (Servel) dio a conocer el reporte de los gastos vinculados a las campañas para las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias de 2025, y detalló cuánto gastó cada candidato en los diversos ítems.

Según precisó el Servel, los ingresos y gastos electorales se encuentran en proceso de auditoría y pueden ser objeto de observaciones durante la etapa de revisión.

El plazo para que el director del Servicio, Raúl García, se pronuncie sobre la aprobación o rechazo de las cuentas y de los reembolsos solicitados por las candidaturas y partidos políticos, vence el próximo 9 de abril.

Servel detalló los gastos en las campañas presidenciales

De acuerdo con el desglose de los gastos del Servel, el cierre de la campaña de José Antonio Kast en la primera vuelta, realizado en el Movistar Arena, tuvo un costo que alcanzó los 400 millones de pesos.

En el caso de Jeannette Jara, el cierre de su campaña en Valparaíso generó un gasto que alcanzó los 44,2 millones de pesos, a los que se sumaron otros 7 millones pagados al grupo musical Los Pincheira del Sur para el cierre de campaña en Coquimbo.

Respecto de Evelyn Matthei, su cierre de campaña en el Estadio Santa Laura tuvo un costo de algo más de 218 millones de pesos.

Por su parte, Johannes Kaiser desembolsó 99,3 millones de pesos a la productora Toledo Producciones SpA para su cierre de campaña. Además, le pagó casi 34 millones a la misma empresa por una gira de campaña, y destinó 92,4 millones a Google.

En cuanto a los otros candidatos, Franco Parisi destinó recursos a su equipo vinculado al streaming Bad Boys, lo que significó un gasto de 12,5 millones de pesos, y pagó otros 13,6 millones a la filial de Meta en Irlanda.

Harold Mayne-Nicholls también destinó recursos a medios digitales para su propaganda electoral, desembolsando un total de algo más de 5 millones a Meta, mientras que Eduardo Artés gastó 16,5 millones en la compra de 3.000 poleras y 10 millones en 4.000 jockeys.

Sobre la franja televisiva, el Servel indicó que la de Kast tuvo un costo de $65.180.000 y estuvo a cargo de la Agencia Idealmente SpA. Matthei, por su parte, gastó $9.341.500 en producción de videos, mientras que su hermano recibió 15 millones de pesos por su desempeño como administrador electoral de la campaña.

Revisa el detalle de los gastos en las campañas presidenciales y parlamentarias 2025 pinchando acá.