Será antes del cambio de mando: el acuerdo que postergó para marzo la votación de la Reforma al Sistema Político

Pese al poco tiempo que tendrán para sesionar, el diputado Rubén Oyarzo aseguró que harán lo necesario para despachar el proyecto antes del cambio de mando.

La Reforma al Sistema Político, finalmente, se votará en marzo tras un acuerdo alcanzado entre la Comisión de Gobierno Interior y el Ejecutivo, quien quitó la urgencia de la iniciativa y se comprometió a establecer una mesa de trabajo para avanzar en las modificaciones y conseguir su despacho a la Sala.

Así lo confirmó el diputado y presidente de la instancia legislativa, Rubén Oyarzo (PR), quien afirmó que “lo que se está haciendo es dar una discusión seria, que no es improvisada, a una Reforma del Sistema Político que fortalece al sistema, pero que también tiene que darle pluralismo y reglas claras a este tema”.

En ese sentido, detalló que “lo que hizo la ministra Macarena Lobos fue escuchar a los expertos, a la presidenta del Servel y a los diputados, y darnos un mes para una mesa de trabajo en la cual en marzo vamos a votar en particular, pero con acuerdos serios que mejoren el sistema. Lo que no logró el ministro Elizalde”.

Respecto a las críticas desde sectores del oficialismo que afirman que el Ejecutivo habría “cedido” ante “partidos pymes”, Oyarzo sostuvo que “no lo vería así. Lo que veo es que si queremos hacer una reforma, luchar contra la fragmentación en los partidos políticos y dar gobernanza a Chile, hay que tramitarlo de forma seria y no a matacaballo cómo se estaba pidiendo“.

“El Gobierno estaba pidiendo discusión inmediata, ya la retiró. Escuchó a los expertos, académicos, a la presidenta del Servel, y a las diputadas y diputados que creemos que esta discusión tiene que ser seria, trabajada, meditada y no a matacaballo, dar un proceso legislativo cómo corresponde y llegar a un acuerdo en marzo para despacharla“, agregó.

Asimismo, precisó que “obviamente que será antes del nuevo periodo. Lo vamos a tramitar en la primera semana de marzo, cuando esté en la presidencia de la Comisión de Gobierno Interior. Lo vamos a despachar en estos tres días, pero con un trabajo previo de todo febrero”.

Finalmente, tras el acuerdo por la Reforma al Sistema Político, y ante el poco tiempo que tendrán para sesionar, el diputado Oyarzo reafirmó que la Comisión “va a sesionar lo necesario para sacar el proyecto de ley y despacharlo a Sala cómo corresponde”.