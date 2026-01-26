Así fue la “clase magistral” de Dorothy Pérez a los ministros del gabinete de José Antonio Kast

A la cita llegaron 21 de los 24 secretarios de Estado que forman parte del equipo del presidente electo.

La contralora general de la República, Dorothy Pérez, impartió este lunes una “clase magistral” a los ministros que integrarán el gabinete de José Antonio Kast, a partir del próximo 11 de marzo.

A la cita asistieron 21 de los 24 futuros secretarios de Estado. Solamente se ausentaron Ximena Rincón (Energía), porque asistió al Senado, y Trinidad Steinert (Seguridad) junto a Francisco Pérez Mackenna (Relaciones Exteriores), debido a que acompañan a Kast en su gira internacional.

En la oportunidad, la contralora les entregó a los asistentes una Constitución Política en formato bolsillo y les explicó que la idea del encuentro era proporcionales directrices sobre probidad, transparencia y adecuado manejo de recursos públicos.

La “clase magistral” de Dorothy Pérez a los ministros

La “clase magistral” que Dorothy Pérez les impartió a los ministros comenzó con una charla en la que la acompañó el subcontralor, Víctor Hugo Merino, oportunidad en la que se les recalcó que los temas a tratar eran reservados.

La contralora les detalló a los asistentes los problemas e irregularidades que el organismo que dirige encontró en cada uno de los ministerios que estarán a su cargo.

En esa línea, mencionó, entre otros, el caso del Ministerio de Salud, donde apuntó a las listas de espera y las licencias médicas que tomaron funcionarios públicos para viajar fuera del país.

Recordó a la vez que, entre las prohibiciones que tienen los secretarios de Estado, se cuenta la contratación de parientes. También les recomendó que no bloqueen personas en sus redes sociales.

Además, Dorothy Pérez dedicó buena parte de la charla al funcionamiento del Estado a través de temas vinculados a las leyes y la Constitución. Por su parte, el subcontralor abordó la responsabilidad administrativa.

Tras esta primera charla, está contemplado realizar otras dos, una online con módulos en la que los ministros serán evaluados, mientras que la otra incluye charlas presenciales en las que participarán funcionarios de la Contraloría.