“Perjudicial para los pequeños propietarios”: las críticas de Ximena Rincón al avance de la Ley de Incendios

Rincón abordó el tema luego de que el Senado aprobó la iniciativa y la despachó para su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

La senadora Ximena Rincón criticó este miércoles el avance en el Congreso del proyecto de Ley de Incendios y sostuvo que es “perjudicial para los pequeños propietarios”.

La futura ministra de Energía del presidente electo, José Antonio Kast, abordó el tema a través de su cuenta en X, luego de que la ministra vocera, Camila Vallejo, la cuestionara por no estar en el país, ya que se encuentra en Panamá, donde participa en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026.

Tras el inicio de los incendios en la Región del Biobío, la secretaria de Estado recordó que “tenemos una Ley de Incendios que está con urgencia hace meses. Llevamos dos años tratando de sacarla adelante y ha estado, lamentablemente, parada en la Comisión de Hacienda del Senado”.

Cuando se le preguntó por qué no avanzaba el proyecto, Camila Vallejo dijo que “habría que preguntarles a los parlamentarios de la comisión, a la propia presidenta de la comisión, la senadora Rincón“.

En ese momento, la senadora de Demócratas respondió que “son injustas las afirmaciones, cuando más el ritmo de trabajo de esta comisión ha sido de verdad muy intenso”, y aseguró que “de haber estado aprobado, no hubiese evitado la tragedia“.

Las críticas de Ximena Rincón a la Ley de Incendios

Durante esta jornada, Ximena Rincón abordó nuevamente el tema, luego de que el Senado aprobara la Ley de Incendios, tras lo cual la despachó para su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

A través de su cuenta en X, la senadora de Demócratas sostuvo que “por estar en Panamá en foro importante para nuestro país y Maule, no pude estar en la votación de este proyecto“.

“Lamento que se apruebe sin los votos que den cuenta de lo perjudicial para los pequeños propietarios y de la nula consideración a las alertas que hicimos durante su discusión“, concluyó.