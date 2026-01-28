“Trasciende cualquier diferencia política”: Kast se reúne con Lula en Panamá y resalta cooperación entre países

Durante su gira internacional, el mandatario electo se reunió con Lula para avanzar en comercio, seguridad y conectividad regional.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, sostuvo un encuentro bilateral con el mandatario de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva. La reunión, que se efectuó en Panamá, se prolongó por cerca de dos horas, tuvo como eje principal la ampliación de la cooperación entre ambos países.

El encuentro se enmarca en la agenda de Kast dentro del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026. Tras la cita, el mandatario electo valoró el diálogo, señalando que se centró en “los intereses estratégicos de ambos Estados” y subrayó que, pese a las diferencias políticas con Lula, esto no impide avanzar en objetivos comunes, recalcando que “trasciende cualquier diferencia política o ideológica” entre ambos.

“Es distinto cuando uno representa a un país”, declaró José Antonio Kast tras el encuentro.

Entre los temas principales abordados durante la reunión figuró el avance de los corredores de integración regional, con especial atención al denominado corredor Capricornio, iniciativa destinada a fortalecer la conectividad y el comercio entre Chile, Brasil y otros países de Sudamérica.

Asimismo, se trataron asuntos relacionados con energías renovables, donde Chile busca consolidar su liderazgo regional, así como el desarrollo del turismo y de la industria tecnológica, áreas de interés mutuo para ambas naciones.

Otro tema destacado fue la cooperación en materia de seguridad regional, un eje relevante para Kast durante su campaña, especialmente frente al crimen organizado transnacional, el cual, según el presidente electo, requiere estrategias coordinadas entre los países vecinos para abordarlo de manera efectiva.

Este encuentro con Lula forma parte de la gira internacional de José Antonio Kast antes de asumir formalmente la presidencia el próximo 11 de marzo, día en que recibirá la banda presidencial.