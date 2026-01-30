PS y FA firman las paces hasta el final del gobierno pero alianza a futuro sigue en suspenso 

Según fuentes del oficialismo, este entendimiento es el primer paso para retomar la coordinación no sólo entre los partidos de la coalición, sino también con el Gobierno.

Hasta la sede del Partido Socialista llegaron ayer jueves los líderes del Frente Amplio y el Partido Comunista para sostener la primera reunión tras el quiebre de la alianza de Gobierno provocada por la absolución del ex carabinero Claudio Crespo.

Por el lado del FA, asistieron la presidenta del partido, Constanza Martínez y el secretario general, Andrés Couble. El PC, en tanto, fue representado por el timonel Lautaro Carmona y la secretaria general, Bárbara Figueroa.

Los anfitriones fueron Paulina Vodanovic, líder del socialismo y el vicepresidente de la tienda, Arturo Barros.

Quiénes conocieron el tenor del encuentro aseguran que el inicio de la reunión fue tenso, incluso áspero. Vodanovic transmitió a sus aliados que molestó la arremetida de los parlamentarios frenteamplistas y comunistas por la aprobación de la Ley Naín-Retamal, ya que fue el Gobierno del presidente Boric —militante del FA— el que pidió el respaldo para aprobar la iniciativa. En esa línea, la timonel socialista sostuvo ante los líderes del FA y PC que parte de la militancia lo interpretó como una “deslealtad”.

Las mismas fuentes comentan que la presidenta del PS se dirigió especialmente al FA. En el socialismo molestó profundamente que el partido liderado por Martínez se desentendiera del referido proyecto, sobre todo cuando fue el propio presidente Boric el que evitó que se ingresara un requerimiento al TC para vetar la defensa legítima privilegiada.

Martínez y Couble, dicen asistentes, estuvieron “receptivos” y abiertos a lo planteado por Vodanovic. Y aunque no emitieron una disculpa a nombre de sus parlamentarios, sí se comprometieron a cuidar las formas de aquí en adelante.

En el oficialismo destacan el rol del presidente Boric, quien se habría comunicado con la directiva de su partido para hacer “todo lo posible” por restablecer las relaciones.

El PC, interpretado por Carmona, apuntó en la reunión que la izquierda necesita “la máxima unidad” para ser oposición y que en ese esquema la colaboración del PS es fundamental.

“El interés del Partido Socialista es mantener relaciones con todos nuestros partidos aliados y vamos a seguir haciendo aquello, hemos tenido una buena conversación como debe ser”, expresó Vodanovic al término de la cita.

Según fuentes del oficialismo, este entendimiento es el primer paso para retomar la coordinación no sólo entre partidos de la coalición, sino también con el Gobierno.

Eso sí, pese a los avances en la idea de retomar las relaciones, la discusión sobre la manera de articular la futura oposición a José Antonio Kast se mantiene en suspenso.