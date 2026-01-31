“¿Cómo usted puede dormir…?”: Iván Poduje responde a ministra Rojas y le recuerda paralización del Hospital del Cáncer

El futuro ministro de Kast le quiso dejar en claro a la titular de Medio Ambiente que “yo no hablo de caricaturas” y que “tiene que tener un poco más de empatía con las personas”.

El futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, continúa generando polémica luego de que dedicara palabras a la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, luego de la respuesta que le dedicó por sus dichos sobre los “fanáticos ambientales” del Gobierno que tienen detenidas las obras de reconstrucción en Viña del Mar.

La secretaria de Estado, al referirse a esto, indicó que “basar el desarrollo y la implementación de una política pública asociada al desarrollo del país a través de caricaturas, no es productivo“.

“Quisiera, como ministra del Medio Ambiente, en los cuatro años del gobierno del presidente Boric, dejar claro de que existe un consenso nacional como internacional de que el país y el mundo enfrenta una crisis que se manifiesta en cambio climático, se manifiesta en pérdida de biodiversidad y también se manifiesta en contaminación”, puntualizó.

Tras las respuesta de Maisa Rojas, Iván Poduje no se quedó callado y la mencionó durante una actividad que encabezó en Penco, en la Región del Biobío. En la oportunidad, recordó el retraso en la construcción del Hospital del Cáncer por, según expuso, “por un nido de arácnidos”.

“La ministra de Medio Ambiente permitió que tuviera un Hospital del Cáncer parado 18 meses porque había un nido de invertebrados. Yo le digo a la ministra, yo no estoy caricaturizando. Le preguntaría a la ministra Maisa Rojas, ¿cómo usted puede dormir habiendo atrasado 18 meses un hospital del cáncer por un nido de arácnidos? (…) Yo no hablo de caricaturas, tiene que tener un poco más de empatía con las personas”, sostuvo.

El futuro titular de Vivienda del gobierno de José Antonio Kast hizo alusión al informe del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en el que recomendó “un diseño de áreas verdes que permita favorecer la conservación de la biodiversidad (…) considerando al menos mantener cubierta vegetal y corredores biológicos de vegetación, áreas de refugios de fauna vertebrada de baja movilidad y de invertebrados (insectos, arácnidos, otros)“.